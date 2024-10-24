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31 Yaşında Madde Kullanımı Dolayısıyla Hayatını Yitiren Liam Payne'in Sevgilisine Son Sözleri Ortaya Çıktı

31 Yaşında Madde Kullanımı Dolayısıyla Hayatını Yitiren Liam Payne'in Sevgilisine Son Sözleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 13:15

Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne sevenlerini derinden yaralamıştı. Eski grup üyelerine de erken bir veda eden Payne'nin ölüm nedeninden tutun da aşk hayatına kadar ortaya birçok spekülasyon atılmıştı. Liam Payne'in son sözlerini kız arkadaşı Kate Cassidy paylaştı.

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Eski One Direction üyelerinden Liam Payne Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve geride bıraktığı sevenlerini hüzne boğmuştu.

Eski One Direction üyelerinden Liam Payne Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve geride bıraktığı sevenlerini hüzne boğmuştu.

Madde kullanımı yüzünden vefat ettiği öğrenilen Liam Payne olaydan birkaç gün önce yaptığı paylaşımlar gündem olmuş, gözler şarkıcının sevenlerine dönmüştü.

Madde kullanımı yüzünden vefat ettiği öğrenilen Liam Payne olaydan birkaç gün önce yaptığı paylaşımlar gündem olmuş, gözler şarkıcının sevenlerine dönmüştü.

Bu süreçte kendisinin uzun yıllardır beraber olduğu kız arkadaşı Kate Cassidy'nin kendisini otel odasında yalnız bıraktığı iddiaları epey bir ilgi çekmişti. Hayatını kaybeden Liam Payne'e veda sözleriyle konuşulan isim şarkıcının son sözlerini paylaştı.

Bu süreçte kendisinin uzun yıllardır beraber olduğu kız arkadaşı Kate Cassidy'nin kendisini otel odasında yalnız bıraktığı iddiaları epey bir ilgi çekmişti. Hayatını kaybeden Liam Payne'e veda sözleriyle konuşulan isim şarkıcının son sözlerini paylaştı.

Kate Cassidy 'Tamamen kayboldum. Son birkaç güne dair hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Bana bunu özel olarak yürütebilmem için gereken zarafeti ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Paylaştığı gönderide "Liam, sen çok nazik ve eğlenceyi seven bir ruha sahiptin. Sanki kendimin en iyi kısmını kaybetmişim gibi geliyor. Kahkahaların ve sevgin olmadan bir gün düşünemiyorum. Hayatıma o kadar çok ışık getirdin" ifadelerini kullanan Cassidy sevgilisinin kendisine bıraktığı notu paylaştı.

Paylaştığı gönderide "Liam, sen çok nazik ve eğlenceyi seven bir ruha sahiptin. Sanki kendimin en iyi kısmını kaybetmişim gibi geliyor. Kahkahaların ve sevgin olmadan bir gün düşünemiyorum. Hayatıma o kadar çok ışık getirdin" ifadelerini kullanan Cassidy sevgilisinin kendisine bıraktığı notu paylaştı.

Liam Payne'in "Ben ve Kate bir yıl içinde evleneceğiz/nişanlanacağız ve sonsuza kadar birlikte olacağız." sözlerini yazdığı notu paylaşan Kate Cassidy görenleri duygulandırdı.

Liam Payne'in "Ben ve Kate bir yıl içinde evleneceğiz/nişanlanacağız ve sonsuza kadar birlikte olacağız." sözlerini yazdığı notu paylaşan Kate Cassidy görenleri duygulandırdı.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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seremoni1

Her ölüm erken ölüm ama Liam çok erken gittin be 🥺