Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 00:46

Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollywood'un en tanınmış rapçilerinden Sean Diddy Combs, son dönemdeki skandallarlarıyla gündemde. Haftalar önce ortaya çıkan deliller, geçtiğimiz günlerde rapçinin tutuklanmasına yol açtı. Puff Diddy olarak da bilinen Combs, birçok ünlü isimle birlikte büyük partilerde boy gösteriyordu; ancak bu organizasyonların arka planında cinsel istismar, adam kaçırma, şantaj ve yasaklı madde kullanımı gibi ciddi suçların bulunduğu ortaya çıkmıştı. Peki Puff Diddy'nin dosyasının detayları neler? Gelin, kan donduran skandalların ardındaki ismin hayatına ve yaşanan olaylara daha yakından bakalım👇

Hollywood'un en tanınmış rapçilerinden Sean Diddy Combs, son dönemdeki skandallarlarıyla gündemde. Haftalar önce ortaya çıkan deliller, geçtiğimiz günlerde rapçinin tutuklanmasına yol açtı. Puff Diddy olarak da bilinen Combs, birçok ünlü isimle birlikte büyük partilerde boy gösteriyordu; ancak bu organizasyonların arka planında cinsel istismar, adam kaçırma, şantaj ve yasaklı madde kullanımı gibi ciddi suçların bulunduğu ortaya çıkmıştı. Peki Puff Diddy'nin dosyasının detayları neler? Gelin, kan donduran skandalların ardındaki ismin hayatına ve yaşanan olaylara daha yakından bakalım👇

Selena Gomez, katıldığı konserde başka bir erkekle samimi bir şekilde dans etmesiyle yine eleştirilerin odağı haline geldi.

Selena Gomez, katıldığı konserde başka bir erkekle samimi bir şekilde dans etmesiyle yine eleştirilerin odağı haline geldi.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi 2024 senesinin başında evlenmiş ve düğünlerini basından uzak tutmayı tercih etmişti. 20 yaşındaki oyuncu düğün karelerini ilk defa paylaştı.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi 2024 senesinin başında evlenmiş ve düğünlerini basından uzak tutmayı tercih etmişti. 20 yaşındaki oyuncu düğün karelerini ilk defa paylaştı.

Angelina Jolie son zamanlarda kendisinden 9 yaş küçük İngiliz rapçi Akala ile aşk iddialarına karıştmıştı. İkilinin görüntüleri iddiaları alevlendirdi.

Angelina Jolie son zamanlarda kendisinden 9 yaş küçük İngiliz rapçi Akala ile aşk iddialarına karıştmıştı. İkilinin görüntüleri iddiaları alevlendirdi.

"Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Sevenlerini yasa boğan Perry'nin "ketaminin akut etkileri" yüzünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ünlü yıldızın vefatı ardındaki sır perdesi ölümden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan birinin itirafıyla aralandı.

"Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Sevenlerini yasa boğan Perry'nin "ketaminin akut etkileri" yüzünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ünlü yıldızın vefatı ardındaki sır perdesi ölümden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan birinin itirafıyla aralandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın