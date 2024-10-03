Brad Pitt'le Yaşadığı Boşanma Sonrası Angelina Jolie'den Yeni Aşk Hamlesi: Kalbini Ünlü Rapçiye Kaptırdı!
Brad Pitt'le Yaşadığı Boşanma Sonrası Angelina Jolie'den Yeni Aşk Hamlesi: Kalbini Ünlü Rapçiye Kaptırdı!
Kaynak: https://tribune.com.pk/story/2500205/...
Angelina Jolie son zamanlarda kendisinden 9 yaş küçük İngiliz rapçi Akala ile aşk iddialarına karıştmıştı. İkilinin görüntüleri iddiaları alevlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Angelina Jolie, Hollywood'un en ikonik isimlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Hem yetenekli bir aktris hem de aktif bir sosyal sorumluluk savunucusu olarak tanınan Jolie, son dönemde yaptığı projeler ve insani yardım çalışmalarıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brad Pitt'le yıllar önce biten ilişkisiyle sık sık gündeme yerleşen Angelina Jolie, şimdilerde hem boşanma davasındaki anlaşmazlıklar hem de çocukların velayet sorunlarıyla adından bahsettiriyor.
Angelina Jolie'nin kendisinden 9 yaş küçük olan Akala ile ilişki yaşadığı iddiaları son dönemlerde yabancı basını sallamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ikili, sosyal medya hesaplarından takipleşmelerinin ardından yeniden ilişki iddialarını alevlendirdi.
Venedik Film Festivali’ne ve New York’ta gerçekleşen bir galaya birlikte katılan ikili birbiriyle son derece uyumsuz bulundu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın