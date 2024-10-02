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Stranger Things Dizisinin Yıldızı Millie Bobby Brown Düğün Sonrası İlk Defa Gelinlikli Pozlarını Paylaştı

Stranger Things Dizisinin Yıldızı Millie Bobby Brown Düğün Sonrası İlk Defa Gelinlikli Pozlarını Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 23:49

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi 2024 senesinin başında evlenmiş ve düğünlerini basından uzak tutmayı tercih etmişti. 20 yaşındaki oyuncu düğün karelerini ilk defa paylaştı.

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Millie Bobby Brown, genç yaşına rağmen dünya genelinde büyük bir üne kavuşmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. "Stranger Things" dizisindeki Eleven karakteriyle tanınan Brown, hem yeteneği hem de etkileyici performanslarıyla Hollywood’un en parlak yıldızlarından biri haline gelmişti.

Millie Bobby Brown, genç yaşına rağmen dünya genelinde büyük bir üne kavuşmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. "Stranger Things" dizisindeki Eleven karakteriyle tanınan Brown, hem yeteneği hem de etkileyici performanslarıyla Hollywood’un en parlak yıldızlarından biri haline gelmişti.

Son dönemde yeni projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Millie, özellikle moda seçimleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgi topluyor.

Son dönemde yeni projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Millie, özellikle moda seçimleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgi topluyor.

Millie Bobby Brown, sevgilisi Jake Bongiovi ile evlendiklerini mayıs ayında duyurmuş ve herkesi büyük bir şoka uğratmıştı.

Millie Bobby Brown, sevgilisi Jake Bongiovi ile evlendiklerini mayıs ayında duyurmuş ve herkesi büyük bir şoka uğratmıştı.

Ünlü oyuncu herkeslerden gizli tuttuğu düğünün fotoğraflarını ilk defa paylaştı!

Ünlü oyuncu herkeslerden gizli tuttuğu düğünün fotoğraflarını ilk defa paylaştı!

Gelinliğiyle odak noktası olan 20 yaşındaki isim o özel anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Gelinliğiyle odak noktası olan 20 yaşındaki isim o özel anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Millie Bobby Brown'un gelinliğini yaşına yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım👇

Millie Bobby Brown'un gelinliğini yaşına yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım👇

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