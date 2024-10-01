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Başka Bir Erkekle Samimi Şekilde Dans Eden Selena Gomez Yine Eleştirilerin Odak Noktası Haline Geldi

Başka Bir Erkekle Samimi Şekilde Dans Eden Selena Gomez Yine Eleştirilerin Odak Noktası Haline Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 01:05

Selena Gomez, katıldığı konserde başka bir erkekle samimi bir şekilde dans etmesiyle yine eleştirilerin odağı haline geldi.

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Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selena Gomez, hem müziği hem de oyunculuk kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selena Gomez, hem müziği hem de oyunculuk kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Özellikle sosyal medyadaki etkileyici paylaşımları ve samimi tavırlarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Gomez, aşk hayatıyla da gündemde.

Özellikle sosyal medyadaki etkileyici paylaşımları ve samimi tavırlarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Gomez, aşk hayatıyla da gündemde.

Müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'yla yaşadığı yeni ilişki ile oldukça eleştirilen Selena Gomez'in ilişkisinin ciddileştiği hatta nişanlandıkları söylenirken çiftimiz ortaya çıkan yeni bir video ile tepki çekti.

Müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'yla yaşadığı yeni ilişki ile oldukça eleştirilen Selena Gomez'in ilişkisinin ciddileştiği hatta nişanlandıkları söylenirken çiftimiz ortaya çıkan yeni bir video ile tepki çekti.

Rol arkadaşı Edgar Ramirez ile samimi bir şekilde dans ederken video çeken Selena Gomez o görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte eleştirilerin kurbanı oldu.

Rol arkadaşı Edgar Ramirez ile samimi bir şekilde dans ederken video çeken Selena Gomez o görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte eleştirilerin kurbanı oldu.

Gelin Gomez'in Edgar Ramirez'le dans ettiği o  anlara birikte bakalım👇

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