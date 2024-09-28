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İkinci Çocuğunu Kucağına Alan Rihanna Erkek Annesi Olmanın Zorluklarını Çektiği Videoyla Gösterdi

İkinci Çocuğunu Kucağına Alan Rihanna Erkek Annesi Olmanın Zorluklarını Çektiği Videoyla Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 16:16

Sahnelerden uzak duran Rihanna'dan 'erkek annesi olmanın zorlukları' paylaşımı!

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Dünyaca ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna, müzik kariyerinin yanı sıra moda ve güzellik alanındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna, müzik kariyerinin yanı sıra moda ve güzellik alanındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

"Umbrella," "Diamonds" ve "Work" gibi hit şarkılarıyla müzik listelerinde uzun süre zirvede kalan Rihanna, aynı zamanda Fenty Beauty ve Savage X Fenty markalarıyla güzellik ve moda dünyasında devrim yarattı.

"Umbrella," "Diamonds" ve "Work" gibi hit şarkılarıyla müzik listelerinde uzun süre zirvede kalan Rihanna, aynı zamanda Fenty Beauty ve Savage X Fenty markalarıyla güzellik ve moda dünyasında devrim yarattı.

2022 senesinde ilk çocukları RZA ve çok geçmeden ikinci çocukları 'Riot Rose'u kucağına alan Rihanna ve ASAP Rocky çifti uzun süredir aile hayatıyla konuşuluyor.

2022 senesinde ilk çocukları RZA ve çok geçmeden ikinci çocukları 'Riot Rose'u kucağına alan Rihanna ve ASAP Rocky çifti uzun süredir aile hayatıyla konuşuluyor.

Rihanna geçtiğimiz saatlerde annelik hayatından bir kesit paylaştı! Oğlu Riot Rose'un beşikten kaçtığı anları paylaşan şarkıcı "erkek annesi olmak olimpik bir spordur" yazdı.

Rihanna geçtiğimiz saatlerde annelik hayatından bir kesit paylaştı! Oğlu Riot Rose'un beşikten kaçtığı anları paylaşan şarkıcı "erkek annesi olmak olimpik bir spordur" yazdı.

İşte o anlar👇

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