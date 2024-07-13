Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı söylenmişti. Nara, ayrıca ünlü futbolcuyu sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Haberlerin ardından Icardi'nin ortaya çıkan fotoğrafı hayranlarını endişelendirdi.
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Yakında biricik karısı Hailey Bieber'la ilk çocuklarını kucağına alacak Justin Bieber'a eski sevgilisi Selena Gomez'i hatırlatan o soru bir an durup afallamasına neden oldu!
Son birkaç gündür Arjantin basının yanında ülkemizde de gündemi sallayan ayrılık haberleriyle ilgi odağı olan Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma haberi ilk kez kendileri tarafından doğrulandı.
Kendisini ilaç vererek zehirleyen annesini sevgilisine öldürten Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süre gündeminde olan Gypsy Rose Blanchard, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurdu.
Adriana Lima'nın 15 yaşındaki kızı Valentina Lima'nın Victoria Secret mankeni olacağı iddia edildi. Annesinin izinden giden Lima'nın son hali görenleri şaşırttı.
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son dönemde özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Wanda Nara'nın ayrılacaklarını açıklamasının ardından, Arjantin basınında ihanet iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaların arasında ismi geçen üçüncü kişiler ve geçmişteki benzer suçlamalar, ortalığı iyice karıştırdı.
Bütün dünya gözünü kutlamaları tam 4 ay önce başlayan Asya'nın en zengin kişisinin oğlunun düğününe çevirmiş durumda. Bugüne kadar tam 155 milyon dolar harcanmış olsa da aslında düğün yeni başlıyor!
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, servetine servet katıp dünyaca ünlü milyarderlerin arasına girebilmeyi başarmıştı. Taylor Swift, şimdilerde ise sevgilisi Travis Kelce ile bir günde ne kadar para harcadıklarıyla gündeme geldii.
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