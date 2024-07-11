Sevgilisine Annesini Öldürtmüştü: Hapishaneden Çıkan Gypsy Rose Blanchard Hamile Olduğunu Açıkladı
Sevgilisine Annesini Öldürtmüştü: Hapishaneden Çıkan Gypsy Rose Blanchard Hamile Olduğunu Açıkladı
Kendisini ilaç vererek zehirleyen annesini sevgilisine öldürten Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süre gündeminde olan Gypsy Rose Blanchard, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurdu.
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27 Temmuz 1991 doğumlu Gypsy Rose Blanchard, annesi Clauddine "Dee Dee" Blanchard'ın manipülasyonları ve verdiği ağır ilaçlar nedeniyle acı dolu bir yaşam sürmüştü.
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Dee Dee, Gypsy'nin müsküler distrofi ve kanser gibi ciddi hastalıklara sahip olduğunu iddia ederek kızını sürekli hasta olarak göstermiş ve insanlardan toplanan yardımları kendi yararına kullanmıştı.
Dee Dee'nin çocuğunda hastalık belirtileri yaratarak gereksiz tıbbi müdahalelere maruz bırakması, Munchausen by Proxy Sendromu şeklinde adlandırılan bir çocuk istismarı türü olarak biliniyor. Bu psikolojik hastalık, ebeveynlerin çocuklarında kasten hastalık belirtileri oluşturarak onları sürekli hastane ve tedavi süreçlerinde tutmalarına neden oluyor.
Annesinin kendisini zehirlediğini fark eden Blanchard, o zamanlar internetten tanıştığı Nicholas Godejohn ile annesinin cinayetini planlamıştı. Ardından Godejohn'un akli dengesinin yerinde olmadığı ve birçok sabıka kaydının bulunduğu gibi detaylara ulaşılmıştı.
Hapis cezasına çarptırılan Gypsy Rose, burada 'hiç olmadığı kadar özgürleştiğini' söylemiş ve annesinin cinayetini planladığı adamla ilişkisini sonlandırmıştı.
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Gypsy Rose, annesinin cinayetine yardım ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Godejohn ise ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilmişti.
Gypsy, 2023 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı, hapisten çıkmasının ardından hem geçirdiği değişimle hem de yeni hayatıyla ilgi çekmeye devam eden Gypsy Rose şimdilerde aşk hayatıyla konuşuluyor.
Hapiste olduğu süreçte Ryan Anderson ile evlenen isim tahliye edildikten kısa bir süre sonra ilişkisini sonlandırmış ve eski sevgilisi Ken Urker'la barışmıştı.
9 Temmuz günü YouTube kanalında bebek beklediklerini duyuran Gypsy Rose ve Ken Urker haberi bu pozlarla paylaştı.
11 haftalık hamile olduğu söylenen Gypsy Rose Blanchard 2025 senesinin Ocak ayında ilk bebeğini kucağına almayı beklediğini söyledi.
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