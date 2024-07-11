Adriana Lima'nın 15 Yaşındaki Kızı Valentina Manken Olarak Yerini Garantiledi: Seneye Podyumda Yürüyecek
Adriana Lima'nın 15 Yaşındaki Kızı Valentina Manken Olarak Yerini Garantiledi: Seneye Podyumda Yürüyecek
Adriana Lima'nın 15 yaşındaki kızı Valentina Lima'nın Victoria Secret mankeni olacağı iddia edildi. Annesinin izinden giden Lima'nın son hali görenleri şaşırttı.
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Adriana Lima, son 25 yıldan uzun bir süredir gösteri dünyasının en parlak isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Podyumda yürüdüğü anlardan, sevgilisiyle kırmızı halıda verdiği pozlara kadar her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ünlü manken.
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Hamileliği sırasında karnını sergilediği pozlarıyla gündeme gelen Adriana Lima, kızını kucağına aldıktan sonra aldığı kilolarıyla hafızlarda yer edinmiş, fakat güzelliğini her daim korumayı sürdürmüştü.
Lima'nın basketbolcu Jaric ile 2009-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikten dünyaya gelen ilk göz ağrısı 13 yaşındaki Valentina, annesinin boyunu geçmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Görünüşe göre henüz çocukluk çağında olan Valentina Jaric Lima, 1.78 santimetre olan annesinin boyunu yakında geçecek gibi görünüyor. Ayrıca, Valentina'nın babası Marko Jaric'in boyunun 2 metrenin üzerinde olduğunu da hatırlatalım...
Annesinin izinden giden 15 yaşındaki Valentina Lima'nın 2025 senesinde Victoria Secret defilesinde yer alacağı söylendi.
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Lima'nın kızının erken yaşta mankenlik teklifi alması ve 16 yaşında podyumlarda yürüyecek olması kimilerinden tepki aldı.
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