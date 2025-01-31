Bu Evet-Hayır Testiyle, Ocak Ayının Sonuna Yakışacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Bu Evet-Hayır Testiyle, Ocak Ayının Sonuna Yakışacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Ocak ayı biter bitmez ruh halini en iyi yansıtan şarkıyı bulmaya ne dersin? Bu kısa evet-hayır testini çöz, bakalım Ocak ayının sonuna en yakışacak şarkı hangisi olacak! Hazır mısın? Hadi başlayalım?
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Kendi kendine mutlu olmayı başarabiliyor musun?
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2. Geçmişteki hatalarını kabullenip, onlardan ders aldığını düşünüyor musun?
3. Yeni yılın başından itibaren hedeflerinle ilerlemeye başladın mı?
4. Gerçek aşk var mı?
5. Geçmişteki hataları affetmek bazen sana zor geliyor mu?
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6. Duygusal olarak Ocak ayında genellikle daha fazla içsel huzur buluyor musun?
7. Bazen geçmişi özlüyor musun?
8. Son olarak, aniden bir karar alıp onu hemen uygular mısın?
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