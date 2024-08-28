Bu Evet/Hayır Testine Göre Senin Sabah Şarkın Hangisi?
Bu Evet/Hayır Testine Göre Senin Sabah Şarkın Hangisi?
Güne hangi şarkıyla başlamalısın? Cevabı bu testte. Senin yapman gereken tek şey evet mi hayır mı onu yanıtlamak. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabahları alarmla mı uyanıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 8 saatten az mı uyuyorsun?
3. Uykuya dalarken bir şeyler dinliyor musun?
4. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş telefona mı bakıyorsun?
5. Ayılman için illa kahve içmen gerekiyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın