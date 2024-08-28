Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Evet/Hayır Testine Göre Senin Sabah Şarkın Hangisi?

etiket Bu Evet/Hayır Testine Göre Senin Sabah Şarkın Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 18:31

Güne hangi şarkıyla başlamalısın? Cevabı bu testte. Senin yapman gereken tek şey evet mi hayır mı onu yanıtlamak. Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sabahları alarmla mı uyanıyorsun?

2. 8 saatten az mı uyuyorsun?

3. Uykuya dalarken bir şeyler dinliyor musun?

4. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş telefona mı bakıyorsun?

5. Ayılman için illa kahve içmen gerekiyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Öğleden önce mi uyanıyorsun?

7. Kahvaltı yapıyor musun?

8. Sabah enerjik mi uyanıyorsun?

Israel "IZ" Kamakawiwoʻole - Somewhere over the Rainbow

Gotye - Somebody That I Used To Know

Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın