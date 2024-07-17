Bu Evet/Hayır Testine Göre Sabah Alarmı Yapman Gereken Şarkı Hangisi?
Bu Evet/Hayır Testine Göre Sabah Alarmı Yapman Gereken Şarkı Hangisi?
Hangi şarkının sabah alarmlarında seni uyanık ve neşeli yapacağını keşfetmek için aşağıdaki soruları cevapla.
Testin sonunda söylüyoruz!👇
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1. Sabahları dinlediğin müziğin günün geri kalanı üzerinde etkisi oluyor mu?
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2. Sabahları kolay uyanabiliyor musun?
3. Uyanır uyanmaz telefonunu açıp sosyal medyayı kontrol eder misin?
4. Uyanır uyanmaz kahve içmek senin için önemli mi?
5. Uyanma saatinden önce birkaç kez alarm kurar mısın?
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