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Bu Evet/Hayır Testine Göre Sabah Alarmı Yapman Gereken Şarkı Hangisi?

etiket Bu Evet/Hayır Testine Göre Sabah Alarmı Yapman Gereken Şarkı Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 16:46

Hangi şarkının sabah alarmlarında seni uyanık ve neşeli yapacağını keşfetmek için aşağıdaki soruları cevapla.

Testin sonunda söylüyoruz!👇

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1. Sabahları dinlediğin müziğin günün geri kalanı üzerinde etkisi oluyor mu?

2. Sabahları kolay uyanabiliyor musun?

2. Sabahları kolay uyanabiliyor musun?

3. Uyanır uyanmaz telefonunu açıp sosyal medyayı kontrol eder misin?

4. Uyanır uyanmaz kahve içmek senin için önemli mi?

5. Uyanma saatinden önce birkaç kez alarm kurar mısın?

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6. Sabah spor yapmayı sever misin?

7. Gece boyunca genellikle derin ve kesintisiz bir uyuyor musun?

8. Son olarak, uykusuz kaldığın günlerde genellikle gündüz saatlerinde kısa bir şekerleme yapar mısın?

Coldplay - A Sky Full Of Stars (Official Video)

ZAZ - Je veux (Clip officiel)

Imagine Dragons - Birds (Animated Video)

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