article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Bu Evet/Hayır Testine Göre İlişkideki Sorunlu Taraf Sen misin?

İnci Döşer
07.04.2026 - 11:57

İlişkiler bazen bir dans gibidir: biri geri çekilirken diğeri yaklaşır, biri susarken diğeri konuşur. Ama o ritim bozulduğunda insanın aklına hep aynı soru gelir: “Acaba sorun bende mi?” İşte bu test tam olarak bunu keşfetmen için hazırlandı. Verdiğin evet ve hayır cevapları, ilişkideki sorunlu tarafı ortaya çıkaracak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Partnerin sana bir sorun anlattığında hemen savunmaya geçer misin?

2. Tartışmalarda son sözü söylemek senin için önemli midir?

3. Küçük şeyleri büyütüp gereksiz yere uzattığını düşünüyor musun?

4. Partnerinin hatalarını sık sık yüzüne vurur musun?

5. Özür dilemekte zorlanır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerin seni eleştirdiğinde hemen kırılır ya da alınır mısın?

7. Onun yerine kararlar aldığın olur mu?

8. Kıskançlık yüzünden tartışma çıkardığın oluyor mu?

9. Partnerinle konuşmak yerine içine kapanmayı tercih eder misin?

10. Haklı olmasan bile haklı çıkmaya çalışır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evet! İlişkide sorunlu taraf sensin!

İlişkide fırtına çıkaran taraf büyük ihtimalle sensin. Ama bu kötü bir şey olmak zorunda değil. Sen güçlü, baskın ve duygularını yoğun yaşayan birisin. Ancak bu yoğunluk bazen partnerini yoruyor olabilir. Tartışmalarda kazanmak yerine anlamayı seçtiğinde ilişkilerin bambaşka bir seviyeye geçebilir. Kontrol etme isteğini biraz gevşetmek, empatiyi artırmak ve “haklı olmak” yerine “mutlu olmak” hedefini seçmek sana çok şey kazandıracak. Değişim senin elinde ve düşündüğünden çok daha kolay olabilir.

Hayır! İlişkideki sorunlu olan karşı taraf!

Genelde anlayışlı, sabırlı ve empati kurabilen birisin. Tartışmaları büyütmek yerine çözmeye odaklanıyorsun. Ancak dikkat: Fazla alttan almak da bir süre sonra seni yıpratabilir. Kendini ifade etmekten çekinmezsen ve sınırlarını korursan çok daha dengeli bir ilişki yaşayabilirsin. Sen sorun çıkaran değil, sorun çözen taraftasın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın