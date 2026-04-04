article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Bu Psikolojik Teste Göre Kendine Nasıl Davranıyorsun?

Bu Psikolojik Teste Göre Kendine Nasıl Davranıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer
04.04.2026 - 08:01

Kendinle kurduğun ilişki, hayatındaki en uzun soluklu hikaye. Peki bu hikayede kendine karşı nazik bir anlatıcı mısın, yoksa fazla sert bir eleştirmen mi? Bu test, iç sesinin tonunu, kendine yaklaşımını ve duygularını nasıl yönettiğini keşfetmen için hazırlandı. Dürüst ol, içindeki aynaya bak ve sonucu gör!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir hata yaptığında ilk düşüncen ne olur?

2. Aynaya baktığında kendinle ilgili ne hissedersin?

3. Zor bir gün geçirdiğinde kendine nasıl davranırsın?

3. Zor bir gün geçirdiğinde kendine nasıl davranırsın?

4. Başarı elde ettiğinde ne yaparsın?

4. Başarı elde ettiğinde ne yaparsın?

5. İç sesin genelde nasıldır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Başkaları seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?

6. Başkaları seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?

7. Kendinle yalnız kaldığında ne hissedersin?

8. Hedeflerine ulaşamadığında ne yaparsın?

9. Kendine ödül vermek senin için ne ifade eder?

10. Geçmiş hatalarını nasıl hatırlarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen kendine çok eleştirmen davranıyorsun!

İçindeki ses bir jüri gibi, ama hep en ağır cezayı veren türden. Kendine karşı oldukça katısın ve hatalarını büyütme eğilimindesin. Bu durum seni geliştirmek yerine zaman zaman geri çekiyor olabilir. Kendine biraz daha yumuşak davranmayı denemek, aslında potansiyelini daha rahat ortaya çıkarmanı sağlar. Unutma, en iyi gelişim baskıyla değil anlayışla büyür.

Sen kendine çok karmaşık davranıyorsun!

Bazen kendine destek oluyorsun, bazen de en büyük kösteğin oluyorsun. İç dünyanda bir ileri bir geri giden bir denge var. Bu da seni kararsız ve zaman zaman yorgun hissettirebilir. Kendine karşı tutarlı bir yaklaşım geliştirmek, duygusal stabiliteni artırabilir. Küçük adımlarla kendine daha nazik olmayı öğrenebilirsin.

Sen kendine çok sağlıklı davranıyorsun!

Kendine karşı oldukça sağlıklı bir tutumun var. Ne aşırı eleştiriyorsun ne de tamamen görmezden geliyorsun. Hatalarını kabul ediyor, başarılarını da fark ediyorsun. Bu denge seni güçlü ve dayanıklı biri yapıyor. Bu yaklaşımı sürdürmek, hayatındaki birçok alanda sana avantaj sağlayacak.

Sen kendine çok şefkatli davranıyorsun!

Sen kendin için bir sığınak gibisin. İç sesin anlayışlı, şefkatli ve destekleyici. Hatalarını kabulleniyor, kendine ikinci şanslar tanıyorsun. Bu yaklaşım hem ruh sağlığını koruyor hem de seni daha özgüvenli biri haline getiriyor. Kendine böyle davranmaya devam et, çünkü bu en güçlü süper güçlerinden biri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın