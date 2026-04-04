Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Bunalımda Olabilirsin!

İnci Döşer
İnci Döşer
04.04.2026 - 16:01

Bazen insan kendini yavaş yavaş geri çekilirken yakalar. Enerji düşük, motivasyon kayıp, iç ses biraz fazla yüksek olabilir. Peki bu sadece geçici bir ruh hali mi yoksa daha derin bir bunalımın sinyali mi?

Not: Bu test eğlence amaçlıdır!

Sende olan davranışları seçer misin?

Sen iyisin ama dikkatli olmalısın!

Genel olarak iyi durumdasın. Zaman zaman herkesin yaşadığı düşük ruh halleri sende de görülüyor ama bu durum şu an için kontrol altında. Yine de bu davranışların artması bir sinyal olabilir. Kendine zaman ayırmak, duygularını fark etmek ve ihtiyaçlarını ertelememek seni dengede tutacaktır. Ruh halin bir bahçe gibidir; ilgilenmezsen yabani otlar çıkabilir.

Sen dalgalanma evresindesin!

İç dünyanda bir hareketlilik var. Bazı günler iyi hissederken bazılarında düşüş yaşıyorsun. Bu durum seni yoruyor olabilir. Kendini biraz daha yakından dinlemenin zamanı gelmiş olabilir. Dinlenmek, destek almak ve günlük rutine küçük iyi alışkanlıklar eklemek bu dalgaları sakinleştirebilir. Şu an tam bir dönüm noktasındasın.

Sen bunalımda olabilirsin!

Bu davranışların büyük bir kısmını yapıyorsan artık bu durum geçici bir moral düşüklüğü değil. İçinde taşıdığın yük biraz artmış olabilir. Kendini yalnız hissetsen bile bu durumdan çıkış var. Birine açılmak, profesyonel destek düşünmek ve kendine karşı daha anlayışlı olmak bu süreçte çok önemli. Unutma, iç sesin gerçeğin tamamı değildir.

Sen bunalımdasın!

Bu kadar çok davranışı yapıyor olmak, ruhsal olarak ciddi anlamda zorlandığını gösteriyor olabilir. Bu noktada kendine tek başına yüklenmek yerine destek almak çok önemli. Bu bir zayıflık değil, aksine kendine sahip çıkmanın en güçlü yoludur. İçinde bulunduğun durum kalıcı olmak zorunda değil. Doğru destekle, zihninin bulutları dağılabilir ve tekrar nefes aldığını hissedebilirsin.

