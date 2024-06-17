Bu Evet/Hayır Testine Göre Haziran Ayında Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Bu Evet/Hayır Testine Göre Haziran Ayında Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Hazır mısın, Haziran ayının enerjisini yansıtan ve seni yaz atmosferine sokacak şarkıyı keşfetmeye? Öyleyse, teste başlayalım ve sana özel bir müzik önerisi ile sıcak günlerin tadını çıkaralım!
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1. Daha önce hiç birini aldattın mı?
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2. Haziran ayında mı doğdun?
3. Fiziksel özellikler önemli mi senin için ?
4. Birine kolaylıkla yalan söyleyebilir misin?
5. Tanımadığın insanlarla kolayca samimi olabilir misin?
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Ben niye Dua Lipa dinleyecem yav mis gibi Modern Talking, Cc Catch, Bad Boys Blue, Michael Jackson Gianna Nannini gibi efsaneler varken