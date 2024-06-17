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Bu Evet/Hayır Testine Göre Haziran Ayında Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Bu Evet/Hayır Testine Göre Haziran Ayında Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 11:46

Hazır mısın, Haziran ayının enerjisini yansıtan ve seni yaz atmosferine sokacak şarkıyı keşfetmeye? Öyleyse, teste başlayalım ve sana özel bir müzik önerisi ile sıcak günlerin tadını çıkaralım!

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1. Daha önce hiç birini aldattın mı?

2. Haziran ayında mı doğdun?

3. Fiziksel özellikler önemli mi senin için ?

4. Birine kolaylıkla yalan söyleyebilir misin?

5. Tanımadığın insanlarla kolayca samimi olabilir misin?

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6. Bu yaz için tatil planın var mı?

7. Güzel günlerin olacağına dair umudun var mı?

8. Yaz mevsimini seviyor musun?

9. Sence aşk olmadan ilişki yürür mü?

10. Son olarak, gerçek aşk diye bir şey var mı?

Taylor Swift - Fortnight (feat. Post Malone)

Justin Timberlake - Selfish (Official Video)

Dua Lipa - Illusion (Official Music Video)

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Turgut Güler

Ben niye Dua Lipa dinleyecem yav mis gibi Modern Talking, Cc Catch, Bad Boys Blue, Michael Jackson Gianna Nannini gibi efsaneler varken