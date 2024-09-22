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Bu Evet-Hayır Testine Göre Eylül Ayı Bitmeden Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

etiket Bu Evet-Hayır Testine Göre Eylül Ayı Bitmeden Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 23:47

Bu eğlenceli Evet-Hayır testiyle, Eylül ayını tamamlamadan önce dinlemen gereken özel şarkıyı öğrenebilirsin. Testimizin sorularına verdiğin yanıtlar, bu ayın kalan günlerinde sana en iyi eşlik edecek melodiyi belirleyecek. Hazırsan, başlayalım👇

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1. Geçen ay yeni bir şarkı veya sanatçı keşfettin mi?

2. Duygusal biri misin?

3. Mutlu bir aşk hayatın var mı?

4. Şu sıralar hayatında değişiklik yapma düşüncesi var mı?

5. Söyle bakalım, insanlara güveniyor musun?

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6. İyimser biri olduğunu düşünüyor musun?

7. Hiç aşık oldun mu?

8. Bir hobiye sahip misin? (Resim, spor vb.)

9. Yeni insanlarla tanışmayı sever misin?

10. Son olarak, tek başına hiç tatile çıktın mı?

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