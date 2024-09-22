Bu Evet-Hayır Testine Göre Eylül Ayı Bitmeden Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Bu Evet-Hayır Testine Göre Eylül Ayı Bitmeden Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Bu eğlenceli Evet-Hayır testiyle, Eylül ayını tamamlamadan önce dinlemen gereken özel şarkıyı öğrenebilirsin. Testimizin sorularına verdiğin yanıtlar, bu ayın kalan günlerinde sana en iyi eşlik edecek melodiyi belirleyecek. Hazırsan, başlayalım👇
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1. Geçen ay yeni bir şarkı veya sanatçı keşfettin mi?
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2. Duygusal biri misin?
3. Mutlu bir aşk hayatın var mı?
4. Şu sıralar hayatında değişiklik yapma düşüncesi var mı?
5. Söyle bakalım, insanlara güveniyor musun?
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