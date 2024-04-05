Bu Evet/ Hayır Testine Göre Dinlerken Kafanda Klip Çekeceğin Şarkıyı Söylüyoruz!
Bu Evet/ Hayır Testine Göre Dinlerken Kafanda Klip Çekeceğin Şarkıyı Söylüyoruz!
Haydi ritme kapılalım! Bazı neşeli şarkılar vardır ki, onları dinlerken kendimizi hemen kafamızda bir klip çekerken buluruz. Bu testin sonunda, senin için o neşeli şarkıyı bulacağız.
Hazırsan, başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, başka insanların seninle ilgili yorumları umurunda mı?
2. Kendini sıcakkanlı olarak tanımlayabilir misin?
3. Bulunduğun bir ortamda en çok konuşan kişi sen misin?
4. Dans konusunda yeteneğin var mı?
5. Sesinin güzel olduğunu düşünüyor musun?
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6. Şarkının sözlerinden çok ritmine mi odaklanırsın?
7. Çocukluğunu düşündüğünde çok mutlu olduğunu anımsıyor musun?
8. Son olarak, sana borcu olan biri tekrar senden borç isterse verir misin?
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