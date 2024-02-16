Bu Evet/Hayır Testine Göre Bugün Dinlemen Gereken Şarkıyı Öneriyoruz!
Bu Evet/Hayır Testine Göre Bugün Dinlemen Gereken Şarkıyı Öneriyoruz!
Bu Evet/Hayır Testine Göre Bugün Dinlemen Gereken Şarkıyı Öneriyoruz! Hazırsan seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Burçlara inanır mısın?
2. Gerçek aşk diye bir şey var mı?
3. Risk almayı sever misin?
4. Çay yerin kahveyi tercih ederim.
5. Dürüst ol! Daha önce hiç birini aldattın mı?
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6. "Sevmek yerine sevilmeyi tercih ederim." Diyebilir misin?
7. Aklında şu an unutamadığın biri var mı?
8. Son olarak, tam şu an yazsa mesajına cevap verir misin?
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