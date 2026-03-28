Bu Ev İşi Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.03.2026 - 12:31

Ev işi sadece yapıp geçmek değil, nasıl yaptığını da bilmek meselesi. Kahve lekesinden cam silmeye kadar tüm detaylar hakkında gerçekten bilgili misin bu testle öğreneceğiz. Bakalım temizlikte kaç puanlık performans sergiliyorsun! 👇

1. Beyaz tişörte dökülen kahve lekesini en doğru şekilde nasıl çıkarırsın?

2. Camları silerken iz kalmaması için en etkili yöntem hangisi?

3. Parke temizlerken hangisini yapmak daha doğru olur?

4. Peki, buzdolabındaki kötü kokuyu gidermek için en etkili yöntem hangisi?

5. Halıya dökülen inatçı lekelerde ilk yapılması gereken hangisi?

6. Söyle bakalım, çamaşır makinesinde renklerin birbirine karışmaması için ne yapılır?

7. Duştaki kireç lekelerini çıkarmanın en etkili yolu hangisi?

8. Son olarak, yorgan ve yastıklar ortalama ne sıklıkla yıkanmalı?

Senin hevesin var ama bilgin yok!

Sen temizlik yapma konusunda çoğu zaman istekli oluyorsun ama yöntemlerin biraz deneysel. 🙄 Sıcak suyun her lekeyi çıkaracağını sanmak, çamaşır suyunu her derde deva görmek gibi alışkanlıkların var. Kafan biraz karışık olabilir ama üzülme, çok basit yöntemlerle doğru yolu bulabilirsin. Temizlik zeka değil, bilgi meselesi! Birkaç doğru teknikle hem eşyalarını korur hem de gereksiz yorulmamış olursun. Çünkü yanlış temizlik yöntemi tüm emeğinin boşa gitmesine sebep olabilir...

Potansiyelin var!

Sen temizlikten tamamen bihaber değilsin ama bazı kritik detayları kaçırıyorsun. Mantığın var ama tekniğin eksik! Bazen yanlış yöntemle doğru sonuca ulaşmaya çalışıyorsun. Muhtemelen “Ben hep böyle yapıyorum bir şey olmuyor.” diye düşünüyorsun ama uyguladığın yöntemlerin aslında daha kolayı var. Küçük bilgi güncellemeleriyle temizlik konusunda seviyen ciddi şekilde yükselebilir. Senin ihtiyacın olan şey biraz daha pratik!

Ev işi profesörü!

Sen bu işi biliyorsun. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmiyorsun, ev temizliğinin mantığını gerçekten kavramışsın. Lekeye sıcak su tutulmayacağını, camın nasıl iz bırakmayacağını öğrenmişsin ve doğru şekilde uyguluyorsun. Büyük ihtimalle evinde her daim bilinçli bir temizlik var. Sadece düzene değil, detaylara da dikkat eden bir yapın var. Kısacası senin ev temizliğin her şeyiyle dört dörtlük! 🧿

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
