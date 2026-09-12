“Bu Etkinliği Nasıl Kaçırdık?” Dememen İçin Eylül Ayının PASSO'daki En İyi 10 Etkinliğini Derledik!
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Her ay Passo'da bir sürü güzel etkinlik oluyor. Aralarından bazıları var ki kaçırırsan çok üzülürsün. İşte üzülmemen için bu ayın en iyi Passo etkinliklerini derledik!
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1. Fazıl Say Jazz Quintet
2. Tan Taşçı
3. Satıcının Ölümü
4. The Bodyguard
5. Sibel Can
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6. Tarabya'da Açık Hava Sineması
7. Afife
8. Koray Avcı
9. Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi
10. Gece Yolcuları
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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