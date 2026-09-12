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“Bu Etkinliği Nasıl Kaçırdık?” Dememen İçin Eylül Ayının PASSO'daki En İyi 10 Etkinliğini Derledik!

etiket “Bu Etkinliği Nasıl Kaçırdık?” Dememen İçin Eylül Ayının PASSO'daki En İyi 10 Etkinliğini Derledik!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
12.09.2026 - 20:01
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Her ay Passo'da bir sürü güzel etkinlik oluyor. Aralarından bazıları var ki kaçırırsan çok üzülürsün. İşte üzülmemen için bu ayın en iyi Passo etkinliklerini derledik!

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1. Fazıl Say Jazz Quintet

1. Fazıl Say Jazz Quintet

Fazıl Say'ı sevenler için bu etkinlik kaçmaz. 7 şehirde yapılacak turne, klasik müzik sevenler için inanılmaz olacak. Fazıl Say Jazz Quintet, sadece bir konser olmanın çok ötesinde. Dinleyicileri büyüleyen performansta Fazıl Say'ın özel bestelediği eserleri de duymak mümkün!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

2. Tan Taşçı

2. Tan Taşçı

Tan Taşçı'nın hayranları bu konser sizin için! 'Sende de Benden Var' turnesi kapsamında Tan Taşçı birçok ilde konser veriyor. Yeni albümündeki şarkıları konserde birlikte söylemek için şehrindeki konseri takip edebilirsin. Eylül ayında kendine bir hediye vermek istiyorsan kendine özgü yorumu ve etkileyici besteleri ile Tan Taşçı konseri ideal bizce!

Tan Taşçı konseri hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

3. Satıcının Ölümü

3. Satıcının Ölümü

Satıcının Ölümü, ödüllü bir başyapıt. Bu oyunu sen de izlemek istiyorsan şimdi tam sırası! İzleyenleri derinden etkileyen oyunun başrolünde Halit Ergenç var. Televizyonda çok severek izlediğimiz Ergenç'i bir de tiyatroda görmek için bu fırsatı kaçırma deriz! 

Bu tiyatro hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

4. The Bodyguard

4. The Bodyguard

İlk kez Türkiye'de izleyebileceğin müzikal The Bodyguard, birçok uluslararası ödüle layık görülmüş bir eser. Eylül ayında sadece 10 gün boyunca izlenebilecek eser kaçırılmaması gerekenlerden. Dünyada en çok konuşulan projelerden olan The Bodyguard, ikonik şarkılarla sana unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

5. Sibel Can

5. Sibel Can

Sibel Can sevenlerin kaçırmaması gereken bir etkinlik bu. Sibel Can'ın şarkılarına eşlik ederken sahnesini izlemek çok başka bir deneyim olacak. Sen de Sibel Can'ı sahnede izlemek istiyorsan bu konseri Eylül ayı için ajandana eklemelisin!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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6. Tarabya'da Açık Hava Sineması

6. Tarabya'da Açık Hava Sineması

Açık hava sineması deneyimi yaşadın mı hiç? Yaşamadıysan şimdi tam sırası olabilir. Eşsiz bir atmosferde sinema keyfi yapmak için bu etkinliği tercih edebilirsin. Hem şehrin içinde hem huzur veren bir manzarada sinema izleyerek kendine güzel bir akşam hediye edebilirsin.

Bu etkinlik hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

7. Afife

7. Afife

Demet Evgar'ı televizyon dışında tiyatroda da izlemek çok iyi olmaz mı? Tiyatroculara ve kadınlara ilham olan Afife Jale'nin hayatının anlatıldığı tiyatro, Demet Evgar'ın oyunculuğu ile başka bir seviyeye çıkıyor. 120 dakika süren tiyatro su gibi akıp gidiyor.

Afife hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

8. Koray Avcı

8. Koray Avcı

Koray Avcı, Türkiye'nin birçok yerinde konser vererek sevenleriyle buluşuyor. Unutulmaz bir konser deneyimi yaşamak için Eylül ayında şehrindeki Koray Avcı konserine gidebilirsin. 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

9. Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi

9. Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi

Frida Kahlo'yu hepimiz tanıyoruz. Ama onu daha yakından tanımak istemez misin? Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi bir sergi olmanın çok ötesinde. Bu sergiyi gezerken benzersiz bir deneyim yaşayacağın kesin. Frida Kahlo'yu daha iyi tanımak ve iç dünyasını görmek istiyorsan Eylül ayında bu sergiyi ziyaret etmeye ne dersin?

Sergi hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

10. Gece Yolcuları

10. Gece Yolcuları

Gece Yolcuları hayranlarını mutlu edecek bir haber var. Rock müziğin sevilen gruplarından biri olan Gece Yolcuları, unutulmaz bir konserle sevenleriyle buluşuyor. En sevilen şarkıları grupla birlikte bağıra çağıra söylemek için Eylül ayında bu konseri kaçırma!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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