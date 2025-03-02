"Bu Etik Olamaz, Değil mi?" Oytun Erbaş Yabancı Kaynakların Radarına Takıldı
"Bu Etik Olamaz, Değil mi?" Oytun Erbaş Yabancı Kaynakların Radarına Takıldı
Prof. Dr. Oytun Erbaş, bugüne kadar tartışmalı açıklamaları ile gündeme geldi. 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasının ardından vatandaşlar bu orana tepki göstermişti. Erbaş ise katıldığı bir programda bu tepkileri anlamsız bulduğunu söyleyerek 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' demişti.
Erbaş bugün, 'dürüst yayıncılık' ilkesini benimseyen ve bu konuda internette yayımlanmış makaleleri, tezleri inceleyen yabancı kaynaklı bir sitenin radarına takıldı. Paylaşımı yapan site 'bu etik olamaz, değil mi?' diyerek Erbaş'ın 'Deneysel ve Temel Tıp Bilimleri Dergisi'ni paylaştı.
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"Korona Türkleri etkilemez"
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O gün bugündür Erbaş'ın açıklamaları eksik olmadı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Erbaş'ın kitap açıklaması da herkesi şoke etti.
Erbaş son olarak "Deneysel ve Temel Tıp Bilimleri Dergisi" ile radara takıldı.
"Dergi 189 makale yayınladı. Bunlardan 168'inin (yüzde 89) yazarı ise Genel Yayın Yönetmeni/sahibid" Bu etik olamaz, değil mi?
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"Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni"
Turuncu alanlar Erbaş'ın sahibi/yazarı olmadığı makaleler.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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