"Bu Etik Olamaz, Değil mi?" Oytun Erbaş Yabancı Kaynakların Radarına Takıldı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, bugüne kadar tartışmalı açıklamaları ile gündeme geldi. 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasının ardından vatandaşlar bu orana tepki göstermişti. Erbaş ise katıldığı bir programda bu tepkileri anlamsız bulduğunu söyleyerek 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' demişti.

Erbaş bugün, 'dürüst yayıncılık' ilkesini benimseyen ve bu konuda internette yayımlanmış makaleleri, tezleri inceleyen yabancı kaynaklı bir sitenin radarına takıldı. Paylaşımı yapan site 'bu etik olamaz, değil mi?' diyerek Erbaş'ın 'Deneysel ve Temel Tıp Bilimleri Dergisi'ni paylaştı.

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