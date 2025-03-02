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Yaşam
"Bu Etik Olamaz, Değil mi?" Oytun Erbaş Yabancı Kaynakların Radarına Takıldı

"Bu Etik Olamaz, Değil mi?" Oytun Erbaş Yabancı Kaynakların Radarına Takıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 13:47

Prof. Dr. Oytun Erbaş, bugüne kadar tartışmalı açıklamaları ile gündeme geldi. 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasının ardından vatandaşlar bu orana tepki göstermişti. Erbaş ise katıldığı bir programda bu tepkileri anlamsız bulduğunu söyleyerek 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' demişti.

Erbaş bugün, 'dürüst yayıncılık' ilkesini benimseyen ve bu konuda internette yayımlanmış makaleleri, tezleri inceleyen yabancı kaynaklı bir sitenin radarına takıldı. Paylaşımı yapan site 'bu etik olamaz, değil mi?' diyerek Erbaş'ın 'Deneysel ve Temel Tıp Bilimleri Dergisi'ni paylaştı.

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"Korona Türkleri etkilemez"

"Korona Türkleri etkilemez"

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Korona pandemisi zamanında virüsün Türkleri etkilemeyeceğini söyleyerek beyinlerimizi yakmayı başarmıştı. Bu açıklamayı yapmakla kalmamış, aldığı eleştirilere rağmen pişman olmadığını söyleyerek pandeminin başlarında doktorların yanında giderek 'yüzüme öksürün' dediğini anlatmıştı. Erbaş, hastalığı bu şekilde geçirdiğini iddia etmişti.

O gün bugündür Erbaş'ın açıklamaları eksik olmadı.

O gün bugündür Erbaş'ın açıklamaları eksik olmadı.

Kadın ve erkek ilişkilerine yönelik tartışmalı açıklamalara imza atan isim son olarak 2025 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından manşetlerdeki yerini aldı. Erbaş, katıldığı bir programda insanların asgari ücrete göre harcama yapması gerektiğini belirtti, 'fakir hayat en sağlıklı hayat' diyerek eleştirilerin hedefi haline geldi. 

'Ben kurufasulye yiyorum' ve 'üçüncü tabağı yiyemem' diyen Erbaş'ın daha sonra et yemeklerini büyük bir afiyetle yediği görüntüler ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Erbaş'ın kitap açıklaması da herkesi şoke etti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Erbaş'ın kitap açıklaması da herkesi şoke etti.

Biyografisinde Tıp Fakültesi'ni derece ile bitirdiği yazan Erbaş, Armağan Çağlayan'ın programına katıldığında 'hiç kitap okumadım' açıklamasında bulundu. 

Kitap açıklamasıyla herkesi şoke eden Erbaş'ın kaleme aldığı birçok kitap olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Erbaş son olarak "Deneysel ve Temel Tıp Bilimleri Dergisi" ile radara takıldı.

Erbaş son olarak "Deneysel ve Temel Tıp Bilimleri Dergisi" ile radara takıldı.

Oytun Erbaş'ın sahibi olduğu ve Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendiği Journal of Experimental and Basic Medical Sciences (Deneysel ve Temel Tıp Bilimleri Dergisi) 'Dürüst Yayıncılık' isimli bir sosyal medya hesabının radarına takıldı.

Bugüne kadar pek çok inceleme yapan hesap, Oytun Erbaş'ın bilimsel bir derginin hem sahibi hem Genel Yayın Yönetmeni hem de dergideki 189 makalenin 168'inin yazarı olmasına dikkat çekti.

"Dergi 189 makale yayınladı. Bunlardan 168'inin (yüzde 89) yazarı ise Genel Yayın Yönetmeni/sahibid" Bu etik olamaz, değil mi?

"Dergi 189 makale yayınladı. Bunlardan 168'inin (yüzde 89) yazarı ise Genel Yayın Yönetmeni/sahibid" Bu etik olamaz, değil mi?
twitter.com
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"Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni"

"Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni"

Turuncu alanlar Erbaş'ın sahibi/yazarı olmadığı makaleler.

Turuncu alanlar Erbaş'ın sahibi/yazarı olmadığı makaleler.

Mavi alanlar ise Erbaş'ın yazarı olduğu makaleler.

Bakalım Erbaş'tan bu paylaşıma bir cevap gelecek mi?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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