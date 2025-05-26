Bu Dizilerden Hangisinin Jeneriğini Unutamıyorsun?

Bir jenerik müziği var ki... İlk notasında çocukluğuna ışınlanırsın. Giriş sahnesi başlar başlamaz kalbin titrer. O müziğin başladığı an, sanki dizi değil bir dönem başlıyordur!

Peki ya senin için o unutulmaz jenerik hangisi?

Hadi ankete!