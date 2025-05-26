onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Bu Dizilerden Hangisinin Jeneriğini Unutamıyorsun?

Bu Dizilerden Hangisinin Jeneriğini Unutamıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 10:20

Bir jenerik müziği var ki... İlk notasında çocukluğuna ışınlanırsın. Giriş sahnesi başlar başlamaz kalbin titrer. O müziğin başladığı an, sanki dizi değil bir dönem başlıyordur!

Peki ya senin için o unutulmaz jenerik hangisi?

Hadi ankete!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın