Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Sabote Ediyor Olabilirsin!

Bazen önümüzde hiçbir engel yokmuş gibi görünür ama yine de istediğimiz şeylere bir türlü ulaşamayız. Ertelemek, gereğinden fazla düşünmek, kendimize güvenmemek veya tam işler yoluna girmişken geri çekilmek... Bunların bazıları fark etmeden kendimizi sabote ettiğimizin işareti olabilir. Peki sen kendi önüne taş koyuyor olabilir misin?