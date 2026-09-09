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Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Sabote Ediyor Olabilirsin!

Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Sabote Ediyor Olabilirsin!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
09.09.2026 - 19:01
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Bazen önümüzde hiçbir engel yokmuş gibi görünür ama yine de istediğimiz şeylere bir türlü ulaşamayız. Ertelemek, gereğinden fazla düşünmek, kendimize güvenmemek veya tam işler yoluna girmişken geri çekilmek... Bunların bazıları fark etmeden kendimizi sabote ettiğimizin işareti olabilir. Peki sen kendi önüne taş koyuyor olabilir misin?

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Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Sabote Ediyor Olabilirsin!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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