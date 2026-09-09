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Evet/Hayır Testine Göre Bu İlişkide Aldatılma Riskin Sandığından Yüksek Olabilir!

Evet/Hayır Testine Göre Bu İlişkide Aldatılma Riskin Sandığından Yüksek Olabilir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
09.09.2026 - 19:01
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Bir ilişkide aldatılma ihtimali yalnızca partnerin başka biriyle görüşüp görüşmemesiyle ilgili değildir. Bazen asıl mesele, ilişkide sınırların ne kadar net olduğu, bazı davranışların ne kadar normalleştirildiği ve iki kişinin birbirinden neleri saklamayı tercih ettiğidir. Üstelik bazı şeyler o kadar küçük görünür ki, insan onları sorun olarak değerlendirmeyi ancak iş işten geçtikten sonra düşünür.

Peki senin aldatılma riskin var mı?

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Evet/Hayır Testine Göre Bu İlişkide Aldatılma Riskin Sandığından Yüksek Olabilir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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