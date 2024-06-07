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Bu da Türk Modeli! Saul Goodman'a Benzetilen Bir Avukat Goygoycuların Diline Çok Fena Düştü!

Bu da Türk Modeli! Saul Goodman'a Benzetilen Bir Avukat Goygoycuların Diline Çok Fena Düştü!

dizi Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 17:09 Son Güncelleme: 07.06.2024 - 17:23

TikTok'ta Abdi Yaşar isimli bir avukatın müvekkilleriyle dava sonrasında çekindiği özçekimler sosyal medyanın gündemine oturdu. Avukatı görenler ona Türk Saul Goodman lakabını taktı. Gelin bu goygoyun ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Breaking Bad ve Better Call Saul dizisinde Bob Odenkirk’ün canlandırdığı Saul Goodman karakteri dizi tarihinin en popüler karakterlerinden biri. Ama kendine has tarzıyla kim ona benzemek ister ki? İşte bunun cevabını yakın zamanda aldık.

Breaking Bad ve Better Call Saul dizisinde Bob Odenkirk’ün canlandırdığı Saul Goodman karakteri dizi tarihinin en popüler karakterlerinden biri. Ama kendine has tarzıyla kim ona benzemek ister ki? İşte bunun cevabını yakın zamanda aldık.

TikTok'ta Abdi Yaşar isimli bir avukatın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada epey bir gündem oldu.

TikTok'ta Abdi Yaşar isimli bir avukatın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada epey bir gündem oldu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Yaşar Hukuk adında bir hukuk bürosu sahibi olan Yaşar’ın yaptığı paylaşımlarda müvekkilleriyle çektiği dava sonucu özçekimleri çok dikkat çekti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Yaşar Hukuk adında bir hukuk bürosu sahibi olan Yaşar’ın yaptığı paylaşımlarda müvekkilleriyle çektiği dava sonucu özçekimleri çok dikkat çekti.

Abdi Yaşar'ın paylaşımları herkesin aklına Saul Goodman karakterini getirdi. Hatta ona Türk Saul Goodman lakabı şimdiden takıldı.

Abdi Yaşar'ın paylaşımları herkesin aklına Saul Goodman karakterini getirdi. Hatta ona Türk Saul Goodman lakabı şimdiden takıldı.

Gelin bakalım sosyal medya onunla ilgili hangi yorumlarla çalkalanıyor hep birlikte görelim.

Gelin bakalım sosyal medya onunla ilgili hangi yorumlarla çalkalanıyor hep birlikte görelim.
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