Bu da Türk Modeli! Saul Goodman'a Benzetilen Bir Avukat Goygoycuların Diline Çok Fena Düştü!
Bu da Türk Modeli! Saul Goodman'a Benzetilen Bir Avukat Goygoycuların Diline Çok Fena Düştü!
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Breaking Bad ve Better Call Saul dizisinde Bob Odenkirk’ün canlandırdığı Saul Goodman karakteri dizi tarihinin en popüler karakterlerinden biri. Ama kendine has tarzıyla kim ona benzemek ister ki? İşte bunun cevabını yakın zamanda aldık.
TikTok'ta Abdi Yaşar isimli bir avukatın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada epey bir gündem oldu.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Yaşar Hukuk adında bir hukuk bürosu sahibi olan Yaşar’ın yaptığı paylaşımlarda müvekkilleriyle çektiği dava sonucu özçekimleri çok dikkat çekti.
Abdi Yaşar'ın paylaşımları herkesin aklına Saul Goodman karakterini getirdi. Hatta ona Türk Saul Goodman lakabı şimdiden takıldı.
Gelin bakalım sosyal medya onunla ilgili hangi yorumlarla çalkalanıyor hep birlikte görelim.
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