Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Popüler müzik keşfetme uygulaması Shazam sayesinde her gün bir yerlerde duyduğumuz bambaşka şarkıları bulmamız epey yardımcı oluyor. Bu ay radarımıza hangi şarkıların takıldığına beraber bakıyoruz!
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Hanumankind & Kalmi - Big Dawgs
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Sevdaliza & Pabblo Vittar & Yseult - Sevdaliza
FloyyMenor & Cris MJ - Gata Only
KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido
Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
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