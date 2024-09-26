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Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 23:18

Popüler müzik keşfetme uygulaması Shazam sayesinde her gün bir yerlerde duyduğumuz bambaşka şarkıları bulmamız epey yardımcı oluyor. Bu ay radarımıza hangi şarkıların takıldığına beraber bakıyoruz!

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Hanumankind & Kalmi - Big Dawgs

Sevdaliza & Pabblo Vittar & Yseult - Sevdaliza

FloyyMenor & Cris MJ - Gata Only

KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

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Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Tayna - Si Ai

Adam Port & Stryv & Malachiii - Move

Chappel Roan - Good Luck, Babe!

Benson Boone - Beautiful Things

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