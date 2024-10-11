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Bu Akşam Hangi Film Yemeğini Denemelisin?

etiket Bu Akşam Hangi Film Yemeğini Denemelisin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 20:31

Akşama ne hazırlasam diye düşünüyor ama karar veremiyor musun? O zaman bugünün yemeğini bir filmden seçmeye ne dersin? Hazırsan başlayalım!

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1. Film gecen genelde nasıl geçer?

2. Yemek yapar mısın?

3. Favori film türünü sorsak?

4. Peki, yemek tercihlerinde hangisi ön planda?

5. Film izlerken nasıl bir ortam tercih edersin?

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6. Bir yemeği seçerken hangi kriter senin için daha önemli?

7. Film izlerken ne kadar dikkatlisindir?

8. Aşağıdaki mutfaklardan hangisi favorin?

9. Genelde günün hangi saatinde film izlersin?

10. Bir yemeği ne kadar sürede hazırlamak istersin?

Bu akşam yapman gereken yemek, 2007 yapımı Ratatouille filminden geliyor.

Remy'nin büyük bir tutkuyla hazırladığı o meşhur Fransız yemeği 'Ratatouille' bu gece senin akşam menünde! Taze sebzeler, zeytinyağı ve enfes baharatlarla harmanlanan bu hafif ama lezzetli yemekle, Paris sokaklarının büyüsünü mutfağına taşıyabilirsin. Remy gibi sen de mutfağında ustalığını konuştur ve hem gözünü hem de damağını şenlendir!

Bu akşam yapman gereken yemek, Lady and the Tramp filmindeki unutulmaz spagetti ve köfteden geliyor.

Disney'in ikonik sahnesini hatırlarsın; iki tatlı köpek bir tabak spagettiyi paylaşarak romantizmin doruklarına çıkıyor. Bu gece o sahneyi mutfağına taşımaya ne dersin? Spagetti ve köfteyi hazırlayarak izlediğin filmle mükemmel bir uyum yakalayabilirsin. Aşk dolu lezzetli spagetti, romantik film gecenin vazgeçilmezi olacak!

Bu akşam yapman gereken yemek, Pulp Fiction filmindeki cheeseburger sahnesinden geliyor.

Jules'un büyük bir keyifle yediği o cheeseburgeri unutmak mümkün mü? Şimdi sen de kendini o sahnede hissetmeye hazır ol! Bolca erimiş cheddar, sulu bir köfte ve taptaze malzemelerle hazırlayacağın bu cheeseburger, film geceni tam anlamıyla doyurucu bir lezzet şölenine çevirecek. Bir ısırık al ve kendini Quentin Tarantino'nun dünyasında bul!

Bu akşam yapman gereken yemek, Eat Pray Love filmindeki Julia Roberts’ın yediği Spaghetti Alla Carbonara.

İtalya’da geçen sahnede Julia Roberts’ın büyük bir keyifle yediği carbonarayı izlerken senin de canın çekmedi mi? Bu kremasız ve parmesanla harmanlanmış enfes makarna, geceni daha özel kılacak türden! Basit ama bir o kadar lezzetli olan bu yemeğini yaparak sen de Roberts gibi lezzet ve huzuru bir arada bulacaksın.

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