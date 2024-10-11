Bu Akşam Hangi Film Yemeğini Denemelisin?

İtalya’da geçen sahnede Julia Roberts’ın büyük bir keyifle yediği carbonarayı izlerken senin de canın çekmedi mi? Bu kremasız ve parmesanla harmanlanmış enfes makarna, geceni daha özel kılacak türden! Basit ama bir o kadar lezzetli olan bu yemeğini yaparak sen de Roberts gibi lezzet ve huzuru bir arada bulacaksın.