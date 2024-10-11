Bu Akşam Hangi Film Yemeğini Denemelisin?
Bu Akşam Hangi Film Yemeğini Denemelisin?
Akşama ne hazırlasam diye düşünüyor ama karar veremiyor musun? O zaman bugünün yemeğini bir filmden seçmeye ne dersin? Hazırsan başlayalım!
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1. Film gecen genelde nasıl geçer?
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2. Yemek yapar mısın?
3. Favori film türünü sorsak?
4. Peki, yemek tercihlerinde hangisi ön planda?
5. Film izlerken nasıl bir ortam tercih edersin?
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