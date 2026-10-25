Bu 10 Soruda Zihin Yaşını Buluyoruz!
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Takvimler yaşını söylüyor olabilir ama zihnin kaç yaşında? Bazen en ciddi konularda bile çocuklar gibi heyecanlanıyor, bazen de yaşıtlarından çok daha olgun kararlar verebiliyorsun. Peki, olaylara yaklaşımın, günlük alışkanlıkların ve hayata bakış açın zihinsel yaşın hakkında ne söylüyor?
1. Boş bir günün var ve hiçbir planın yok. Ne yaparsın?
2. Bir arkadaşın son dakika planı iptal etti. Tepkin ne olur?
3. Sosyal medyada seni güldüren bir video gördün. Ne yaparsın?
4. Önemli bir karar vermen gerekiyor. Nasıl ilerlersin?
5. Çocukluğundan kalan bir oyuncağı buldun. Ne hissedersin?
6. Bir tartışma sırasında karşındaki kişi seni anlamıyor. Ne yaparsın?
7. Beklenmedik bir miktar para eline geçti. İlk düşüncen ne olur?
8. Yeni bir hobiye başlamak istiyorsun. Hangisi sana daha yakın?
9. Birisi sana beklemediğin bir eleştiri yaptı. Nasıl tepki verirsin?
10. Bir tatil planında senin için en önemli şey nedir?
Zihin Yaşın 21
Zihin Yaşın 32
Zihin Yaşın 44
Zihin Yaşın 65
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