Bu 10 Soruda Zihin Yaşını Buluyoruz!

Senin zihnin gözlemlemeyi, anlamlandırmayı ve kendi yolunu belirlemeyi seviyor. Her olayın peşinden hemen koşmak yerine bazen durup düşünmeyi tercih ediyorsun. Bir karar verirken yalnızca o an ne hissettiğine değil, bu kararın hayatındaki yerine ve uzun vadeli sonuçlarına da bakabiliyorsun. Senin için önemli olan her zaman hızlı davranmak değil, kendin için doğru olanı bulmak. Kendi alanına ve düşüncelerine değer veriyor olabilirsin. Herkesin tercih ettiği şeyleri yapmak zorunda hissetmiyor, bazı konularda kendi deneyimlerine ve değerlendirmelerine güveniyorsun. İnsanlarla ilişkilerinde de nicelikten çok niteliğe önem verebilirsin. Çok sayıda insanla yakın olmak yerine, seni anlayan ve yanında kendin gibi hissedebildiğin kişilerle bağ kurmayı tercih edebilirsin. Zor durumlarla karşılaştığında olayları daha geniş bir çerçevede değerlendirmeye çalışabilirsin. Her aksiliği dünyanın sonu olarak görmemek, bazı şeylerin zamanla değişeceğini kabul etmek ve kontrol edemediğin durumları olduğu gibi karşılamak sana daha kolay gelebilir. Bu yaklaşım, gereksiz stres yaşamamanı sağlayabilir.