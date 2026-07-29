Bronz Süvari'yi Okuma Deneyimi!
'Kıymet Nedir? '
Bazı kitaplar bir soruyla başlar, bazıları bir tezle. Mahir Ünal'ın Bronz Süvarisi ise tek bir sahneyle açılıyor. Elbistan'da bir höyüğün yanı başında, ikindi vakti bir taşın üzerinde oturan küçük bir çocuk... Uzaktan gelen bir çerçinin heybesinde höyükten çıkarılmış bronz bir süvari vardır. O eser, iki plastik leğen karşılığında alınmıştır. Çerçi, 'Bu insanlar bilmiyorlar, hiçbir şeyden anlamıyorlar' der. Çocuğun annesi ise yaşananı tek cümlede özetler: 'Kıymet bilmemişler.' İşte bu iki kelime, yıllar sonra Mahir Ünal'ın kaleminde yalnızca bir çocukluk hatırasına değil, modern dünyaya yöneltilmiş büyük bir soruya dönüşür: Kıymet nedir? Ve ne, neyle değiştirilebilir?
Bronz Süvari'yi Hatırlamak: Kıymeti Yeniden Ölçmeye Çağıran Bir Kitap
Kitabı "bronz süvari" anekdotuyla açmayı tercih ettiniz. Bu çocukluk anısı, yıllar sonra nasıl bir kitaba dönüştü?
Modernite, modernleşme ve modernizm ayrımını en başta netleştiriyorsunuz. Bu üç kavramın Türkiye'deki tartışmalarda sıkça karıştırıldığını düşünüyor musunuz?
Dördüncü bölümde Batı'nın moderniteyle karşılaşmasıyla İslam dünyasının karşılaşmasını karşılaştırıyorsunuz. Bu karşılaştırmayı yaparken en büyük tuzak neydi — bir tarafı idealize etmek mi, diğerini fazla eleştirmek mi?
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