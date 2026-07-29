Bronz Süvari'yi Okuma Deneyimi!

İkisi de gerçek bir tehlikeydi, ama asıl tuzak 'kim üstün, kim geri kaldı' sorusuna kaymaktı; bunu bölümün başında okura da açıkça söylüyorum. Bu soru daha en baştan tartışmayı bir güç diline hapseder. Benim sormaya çalıştığım soru farklıydı: hakikat hangi ontolojik zeminde kuruldu, bilgi nasıl taşındı, kurumlar neyi miras aldı, mekan ve dünya-sistem değişimleri bu ritmi nasıl dönüştürdü? Bu çerçevede İslam dünyasının neden sömürgeci bir dünya-sistem kurmadığını da bir eksiklik olarak değil, farklı bir mülkiyet, servet ve ticaret mantığının — emanet, vakıf, hisbe gibi mekanizmaların — sonucu olarak okumaya çalıştım. Bir tarafı idealize etmeden, diğerini de sadece 'geç kalmış' ilan etmeden, iki farklı ritmin kendi iç tutarlılığını göstermek istedim.

Kitabı bitiren okurdan ne yapmasını, ya da ne 'hatırlamasını' bekliyorsunuz?

Kitap boyunca ısrarla vurguladığım bir ayrım var: hatırlamak, yalnızca zihinsel bir eylem değil, varoluşsal bir eylemdir. İnsan doğruyu bilse bile yanlışı yaşayabilir; asıl mesele bilgi eksikliği değil, yön kaybıdır. Bu yüzden okurdan beklediğim şey nostaljik bir 'geçmişe dönüş' değil — bunu kitapta defalarca açıkça reddediyorum — köklü bir 'yer değiştirme'. Veriyi, parayı, algoritmayı, gücü mutlaklaştıran her yapıya karşı, hakikati yeniden merkeze, insanı sorumluluğa, bilgiyi hikmete yerleştiren bir farkındalık. Kısacası: okurun kitabı kapattığında sorması gereken soru 'ben neyi ne ile değiştiriyorum ve bu değişim beni kıymetli olana mı, yoksa parlak olana mı yaklaştırıyor?' sorusu olsun isterim.

Kıssadan…

Mahir Ünal’la bu söyleşi boyunca konuştuğumuz her başlık, dönüp dolaşıp aynı soruda düğümleniyor: İnsan, hakikatle bağını ne zaman ve nasıl kaybetti? Bronz Süvari, bu soruya cevap ararken ne kolay bir nostaljiye sığınıyor ne de modernliği bütünüyle mahkûm eden bir öfkeye teslim oluyor. Ünal’ın ısrarla vurguladığı şey, geçmişe duygusal bir dönüş değil; hakikati, sorumluluğu ve ölçüyü yeniden merkeze alan köklü bir yön değişikliği.

Söyleşinin başındaki o çocukluk sahnesini yeniden hatırlayalım: Bir bronz süvari, iki plastik leğen karşılığında el değiştirir. Belki de kitabın asıl çağrısı tam burada başlıyor. Okuru, kendi hayatındaki “bronz süvari”yi aramaya; elindeki parlak ama geçici olanın cazibesine kapılmadan önce, gerçekten neyin kıymetli olduğunu yeniden sormaya davet ediyor.

Bu yüzden Bronz Süvari, yalnızca okunup rafa kaldırılacak bir kitap değil; okurun zihninde uzun süre dolaşan, huzursuz eden ve tartışmayı sürdüren bir düşünme daveti olarak öne çıkıyor.