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BRIT Ödülleri Olarak İsimlendirilen İngiltere'nin Grammy'leri Gerçekleşen Törenle Sahiplerini Buldu

BRIT Ödülleri Olarak İsimlendirilen İngiltere'nin Grammy'leri Gerçekleşen Törenle Sahiplerini Buldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 16:41

Her yıl İngiltere'de düzenlenen etkinlikle müzik sektörünün en iyilerine verilen BRIT Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Birbirinden ünlü isimlerin ödüllerine kavuştuğu gecede şarkıcı Raye 6 dalda birden ödül kazandı. Gelin 2024 BRIT Ödülleri kazananlarına birlikte bakalım👇

Kaynak: https://www.brits.co.uk/winners
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Kısaca BRIT olarak da bilinen Britanya Müzik Ödülleri, sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın en önemli ödül gecelerinden biri. 1977 yılından bu yana verilen bu ödül her yılın Şubat ayı içerisinde düzenlenen gösterişli bir törenle veriliyor.

Kısaca BRIT olarak da bilinen Britanya Müzik Ödülleri, sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın en önemli ödül gecelerinden biri. 1977 yılından bu yana verilen bu ödül her yılın Şubat ayı içerisinde düzenlenen gösterişli bir törenle veriliyor.

Dünyaca ünlü müzisyenlerin akın ettiği ve sahne aldığı gecede, canlı performanslar heyecanla bekleniyordu. Dün gerçekleşen törende Dua Lipa, Calvin Harris gibi sanatçılar efsane performanslara imza attılar.

Dünyaca ünlü müzisyenlerin akın ettiği ve sahne aldığı gecede, canlı performanslar heyecanla bekleniyordu. Dün gerçekleşen törende Dua Lipa, Calvin Harris gibi sanatçılar efsane performanslara imza attılar.

Gelin BRIT Ödüllerinin kazananlarına birlikte bakalım👇

Yılın Şarkısı, En İyi R&B Sanatçısı, En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı, Yılın Sanatçısı, Yılın Albümü, Yılın Söz Yazarı Ödüllerinin kazananı Escapism şarkısı ile Raye oldu.

Yılın Şarkısı, En İyi R&B Sanatçısı, En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı, Yılın Sanatçısı, Yılın Albümü, Yılın Söz Yazarı Ödüllerinin kazananı Escapism şarkısı ile Raye oldu.

En İyi Pop Performansı Ödülü: Dua Lipa

En İyi Pop Performansı Ödülü: Dua Lipa
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En İyi Grup: Jungle

En İyi Grup: Jungle

En iyi Uluslararası Grup: Boygenius

En iyi Uluslararası Grup: Boygenius

En İyi Alternatif Rock Grubu: Bring Me The Horizon

En İyi Alternatif Rock Grubu: Bring Me The Horizon

En İyi Uluslararası Şarkıcı: SZA

En İyi Uluslararası Şarkıcı: SZA

En İyi Dans Performansı: Calvin Harris

En İyi Dans Performansı: Calvin Harris
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En İyi Uluslararası Şarkı: Miley Cyrus

En İyi Uluslararası Şarkı: Miley Cyrus

Küresel İkon: Kylie Minogue

Küresel İkon: Kylie Minogue

Yılın Yapımcısı: Chase&Status

Yılın Yapımcısı: Chase&Status

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