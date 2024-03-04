BRIT Ödülleri Olarak İsimlendirilen İngiltere'nin Grammy'leri Gerçekleşen Törenle Sahiplerini Buldu

Her yıl İngiltere'de düzenlenen etkinlikle müzik sektörünün en iyilerine verilen BRIT Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Birbirinden ünlü isimlerin ödüllerine kavuştuğu gecede şarkıcı Raye 6 dalda birden ödül kazandı. Gelin 2024 BRIT Ödülleri kazananlarına birlikte bakalım👇