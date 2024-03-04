BRIT Ödülleri Olarak İsimlendirilen İngiltere'nin Grammy'leri Gerçekleşen Törenle Sahiplerini Buldu
BRIT Ödülleri Olarak İsimlendirilen İngiltere'nin Grammy'leri Gerçekleşen Törenle Sahiplerini Buldu
Kaynak: https://www.brits.co.uk/winners
Her yıl İngiltere'de düzenlenen etkinlikle müzik sektörünün en iyilerine verilen BRIT Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Birbirinden ünlü isimlerin ödüllerine kavuştuğu gecede şarkıcı Raye 6 dalda birden ödül kazandı. Gelin 2024 BRIT Ödülleri kazananlarına birlikte bakalım👇
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Kısaca BRIT olarak da bilinen Britanya Müzik Ödülleri, sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın en önemli ödül gecelerinden biri. 1977 yılından bu yana verilen bu ödül her yılın Şubat ayı içerisinde düzenlenen gösterişli bir törenle veriliyor.
Dünyaca ünlü müzisyenlerin akın ettiği ve sahne aldığı gecede, canlı performanslar heyecanla bekleniyordu. Dün gerçekleşen törende Dua Lipa, Calvin Harris gibi sanatçılar efsane performanslara imza attılar.
Gelin BRIT Ödüllerinin kazananlarına birlikte bakalım👇
Yılın Şarkısı, En İyi R&B Sanatçısı, En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı, Yılın Sanatçısı, Yılın Albümü, Yılın Söz Yazarı Ödüllerinin kazananı Escapism şarkısı ile Raye oldu.
En İyi Pop Performansı Ödülü: Dua Lipa
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En İyi Grup: Jungle
En iyi Uluslararası Grup: Boygenius
En İyi Alternatif Rock Grubu: Bring Me The Horizon
En İyi Uluslararası Şarkıcı: SZA
En İyi Dans Performansı: Calvin Harris
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En İyi Uluslararası Şarkı: Miley Cyrus
Küresel İkon: Kylie Minogue
Yılın Yapımcısı: Chase&Status
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