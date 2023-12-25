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Brezilya'da Hapishane Mahkumların Kaçmasını Engellemek İçin "Ajan Kazlar"ı Kullanmaya Başladı

Brezilya'da Hapishane Mahkumların Kaçmasını Engellemek İçin "Ajan Kazlar"ı Kullanmaya Başladı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 16:14

Brezilya'da bulunan bir hapishane, elektronik ve fiziksel güvenlik önemlerine ek olarak çok farklı bir güvenlik yöntemine geçti. 'Ajan Kazlar' cezaevinden mahkumların kaçmasını engellemek için kullanılmaya başlandı.

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Brezilya'da Santa Catarina Eyaleti'nde bulunan bir hapishane, mahkumların kaçmasını engellemek için sosyal medyada görenleri çok şaşırtan bir yönteme başvurdu.

Brezilya'da Santa Catarina Eyaleti'nde bulunan bir hapishane, mahkumların kaçmasını engellemek için sosyal medyada görenleri çok şaşırtan bir yönteme başvurdu.

"Ajan Kazlar" olarak bilinen kazlar, hapishanenin iç ve dış kısımlarında gezerek herhangi bir hareketlenmede öterek görevlilere haber veriyor.

"Ajan Kazlar" olarak bilinen kazlar, hapishanenin iç ve dış kısımlarında gezerek herhangi bir hareketlenmede öterek görevlilere haber veriyor.

Kazlar, hapishanedeki elektronik ve fiziksel güvenlik önlemlere ek olarak bulunuyor.

Kazlar, hapishanedeki elektronik ve fiziksel güvenlik önlemlere ek olarak bulunuyor.

Cezaevi müdürü Marcos Roberto de Souza, cezaevinin mimarisi ile lojistiğinin kaz sürüsü tarafından güvenliğin desteklenmesine uygun olduğunu belirtti.

Cezaevi müdürü Marcos Roberto de Souza, cezaevinin mimarisi ile lojistiğinin kaz sürüsü tarafından güvenliğin desteklenmesine uygun olduğunu belirtti.

Souza, kaz yetiştirmenin köpek yetiştirmekten daha uygun maliyetli olduğun ve "Ajan Kazlar"ın köpeklerden daha daha iyi koruma sağladığını belirtiyor.

Souza, kaz yetiştirmenin köpek yetiştirmekten daha uygun maliyetli olduğun ve "Ajan Kazlar"ın köpeklerden daha daha iyi koruma sağladığını belirtiyor.
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Kaz Piu-Piu küçük sürünün başında yer alıyor ve diğer kazların da tesisi denetlemesine öncülük ediyor. Memurlar adını söylediğinde Piu-Piu cevap veriyor

Kaz Piu-Piu küçük sürünün başında yer alıyor ve diğer kazların da tesisi denetlemesine öncülük ediyor. Memurlar adını söylediğinde Piu-Piu cevap veriyor

Hapishanede devriye gezen kazların görtünüleri 👇

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ferhat cetin

çevreci, doğa dostu alarm sistemi!!

ömer

Bizim köydeki kazlar ajanmış vay amk 😱😱

Teke tek

Şimdi mahkum bu kazı çitten çekip içeri alsa, pişirip yese, üstüne de ceza yer mi? Devlet memurunu yemeğe girer mi ki acaba?

..

Hshshhs bu nerden geldi aklına 😅