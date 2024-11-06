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Brat Summer’dan Sonra Sakin Bir Sonbahar Havasına Girmek İçin Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Brat Summer’dan Sonra Sakin Bir Sonbahar Havasına Girmek İçin Dinleyebileceğin 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 19:51

Bu yazı hepimiz 'brat summer' eşliğinde geçirdik. Hala adım adım kışın geldiğini kabul edemiyor ve brat summer havasını sürdürmek istiyorsanız bu liste size!

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1. Dua Lipa - Illusion

2. grandson: Drop Dead (ft. Kesha & Travis Barker)

3. GAYLE - z

4. JAX - zombieland ft. HARDY

5. Tiësto & Alana Springsteen - Hot Honey

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6. Ava Max - My Oh My

7. Janelle Monáe - PYNK

8. Bebe Rexha- I'm The Drama

9. Ella Henderson x Switch Disco – Under The Sun

10. Charli xcx - B2b

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11. Rico Nasty x Fred Again - Jungle

12. Nessa Barrett - PASSENGER PRINCESS

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