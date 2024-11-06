Brat Summer’dan Sonra Sakin Bir Sonbahar Havasına Girmek İçin Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Brat Summer’dan Sonra Sakin Bir Sonbahar Havasına Girmek İçin Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Bu yazı hepimiz 'brat summer' eşliğinde geçirdik. Hala adım adım kışın geldiğini kabul edemiyor ve brat summer havasını sürdürmek istiyorsanız bu liste size!
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1. Dua Lipa - Illusion
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2. grandson: Drop Dead (ft. Kesha & Travis Barker)
3. GAYLE - z
4. JAX - zombieland ft. HARDY
5. Tiësto & Alana Springsteen - Hot Honey
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6. Ava Max - My Oh My
7. Janelle Monáe - PYNK
8. Bebe Rexha- I'm The Drama
9. Ella Henderson x Switch Disco – Under The Sun
10. Charli xcx - B2b
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