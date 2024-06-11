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Bozcaada'nın 'Putin' Başkanı Yahya Göztepe'den Müzik Yasağı: Artık Tek Tip Müzik Çalacak!

Bozcaada'nın 'Putin' Başkanı Yahya Göztepe'den Müzik Yasağı: Artık Tek Tip Müzik Çalacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.06.2024 - 22:45

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bozcaada'nın Belediye Başkanı CHP'den Yahya Göztepe seçildi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, Yahya Göztepe, son zamanlarda Bozcaada'da 'Putin' olarak anılmaya başlandı. Işık, ayrıca Yahya Göztepe'nin Bozcaada'da çalınacak müziklere de katı bir kural getirdiğini belirtti.

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Türkiye, yerel yönetimlerini belirlemek için 31 Mayıs 2024'te sandık başına gitmişti.

Türkiye, yerel yönetimlerini belirlemek için 31 Mayıs 2024'te sandık başına gitmişti.

Yerel seçimlerde göreve gelen başkanlar, icraatlerini yerine getirmeye başladı. Çanakkale'nin Bozcaada Belediye Başkanı da CHP'nin adayı Yahya Göztepe seçilmişti.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, seçimlerin ardından geçen yaklaşık 2 ay sürede çeşitli uygulamaları hayata geçirdi. Bu uygulamalar, kendisine yeni bir unvan kazandırdı: Putin.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, seçimlerin ardından geçen yaklaşık 2 ay sürede çeşitli uygulamaları hayata geçirdi. Bu uygulamalar, kendisine yeni bir unvan kazandırdı: Putin.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, Yahya Göztepe'ye Bozcaada halkı 'Putin' demeye başladı. Öyle ki Göztepe, bir süre sonra Putin lakabından gurur duymaya bile başlamış.

"Adaya her giden 'Sinekler yüzünden sokağa çıkılmıyor' diyor."

"Adaya her giden 'Sinekler yüzünden sokağa çıkılmıyor' diyor."

Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belirtiği üzere, Yahya Göztepe, yeni bir icraate daha imzasını atmış. 

Bundan sonra, Bozcaada'nın Rum Mahallesi'ndeki restoranlarında çalacak şarkılara başkanın kendisi karar verecek.

"Bundan sonra Adadaki Rum Mahallesi'nde restoranların çalacağı şarkılara Putin Başkan karar verecek. Önceki gün tüm restoranlara hoparlör bağlatıldı. Bundan sonra 'belediye' tarafından belirlenen listeden TEK TİP müzik zorunluluğu getirildi..."

"Bundan sonra Adadaki Rum Mahallesi'nde restoranların çalacağı şarkılara Putin Başkan karar verecek. Önceki gün tüm restoranlara hoparlör bağlatıldı. Bundan sonra 'belediye' tarafından belirlenen listeden TEK TİP müzik zorunluluğu getirildi..."

Ayrıca Belediyenin şarkılarını çalmayan işletmelere de ceza kesileceği aktarıldı.

Candaş Tolga Işık'ın konuyla ilgili paylaşımı ise aşağıdaki gibi;

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