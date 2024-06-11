Bozcaada'nın 'Putin' Başkanı Yahya Göztepe'den Müzik Yasağı: Artık Tek Tip Müzik Çalacak!
Bozcaada'nın 'Putin' Başkanı Yahya Göztepe'den Müzik Yasağı: Artık Tek Tip Müzik Çalacak!
31 Mart Yerel Seçimlerinde Bozcaada'nın Belediye Başkanı CHP'den Yahya Göztepe seçildi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, Yahya Göztepe, son zamanlarda Bozcaada'da 'Putin' olarak anılmaya başlandı. Işık, ayrıca Yahya Göztepe'nin Bozcaada'da çalınacak müziklere de katı bir kural getirdiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye, yerel yönetimlerini belirlemek için 31 Mayıs 2024'te sandık başına gitmişti.
Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, seçimlerin ardından geçen yaklaşık 2 ay sürede çeşitli uygulamaları hayata geçirdi. Bu uygulamalar, kendisine yeni bir unvan kazandırdı: Putin.
"Adaya her giden 'Sinekler yüzünden sokağa çıkılmıyor' diyor."
"Bundan sonra Adadaki Rum Mahallesi'nde restoranların çalacağı şarkılara Putin Başkan karar verecek. Önceki gün tüm restoranlara hoparlör bağlatıldı. Bundan sonra 'belediye' tarafından belirlenen listeden TEK TİP müzik zorunluluğu getirildi..."
Candaş Tolga Işık'ın konuyla ilgili paylaşımı ise aşağıdaki gibi;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın