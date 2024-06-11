Bozcaada'nın 'Putin' Başkanı Yahya Göztepe'den Müzik Yasağı: Artık Tek Tip Müzik Çalacak!

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bozcaada'nın Belediye Başkanı CHP'den Yahya Göztepe seçildi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, Yahya Göztepe, son zamanlarda Bozcaada'da 'Putin' olarak anılmaya başlandı. Işık, ayrıca Yahya Göztepe'nin Bozcaada'da çalınacak müziklere de katı bir kural getirdiğini belirtti.