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Boyu Kısa, Sesi Kocamaaan Olan Ariana Grande'in Birbirinden Mükemmel 12 Şarkısı

etiket Boyu Kısa, Sesi Kocamaaan Olan Ariana Grande'in Birbirinden Mükemmel 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 19:11

Bu içerik, son şarkısı 1 ay önce çıkan Ariana Grande'ye özel! Ariana'nın en güzel şarkılarına birlikte bakalım, keyifle dinleyelim...

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1. Ariana Grande - yes, and?

2. Ariana Grande - Into You

3. Ariana Grande - Dangerous Woman

4. Ariana Grande - Break Free ft. Zedd

5. Ariana Grande - no tears left to cry

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6. Ariana Grande - Problem ft. Iggy Azalea

7. Ariana Grande - God is a woman

8. Ariana Grande - breathin

9. Ariana Grande - One Last Time

10. Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me

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11. Ariana Grande - The Way ft. Mac Miller

12. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

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