Boyu Kısa, Sesi Kocamaaan Olan Ariana Grande'in Birbirinden Mükemmel 12 Şarkısı
Boyu Kısa, Sesi Kocamaaan Olan Ariana Grande'in Birbirinden Mükemmel 12 Şarkısı
Bu içerik, son şarkısı 1 ay önce çıkan Ariana Grande'ye özel! Ariana'nın en güzel şarkılarına birlikte bakalım, keyifle dinleyelim...
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1. Ariana Grande - yes, and?
2. Ariana Grande - Into You
3. Ariana Grande - Dangerous Woman
4. Ariana Grande - Break Free ft. Zedd
5. Ariana Grande - no tears left to cry
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6. Ariana Grande - Problem ft. Iggy Azalea
7. Ariana Grande - God is a woman
8. Ariana Grande - breathin
9. Ariana Grande - One Last Time
10. Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me
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11. Ariana Grande - The Way ft. Mac Miller
12. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)
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