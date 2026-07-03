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“Böyle Anlar İçin Yaşıyoruz” Dedirtir: Ege’de Bir Akşam Nasıl Olmalı?

etiket “Böyle Anlar İçin Yaşıyoruz” Dedirtir: Ege’de Bir Akşam Nasıl Olmalı?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 13:01
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Ege akşamlarının güzelliği çok başka. Ege'de bir yaz akşamı yaşamadan gerçek bir tatil yapmış olmazsın diyebiliriz hatta. Bu etkileyici akşamları daha güzel hale getirmek mümkün elbette. Ege'de yaz akşamlarında neler yapılabilir?

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Gün batımını izlemeden tam bir Ege deneyimi yaşamış olmazsın.

Gün batımını izlemeden tam bir Ege deneyimi yaşamış olmazsın.

Ege'de gün batımı sadece güneşin batması değil, müthiş bir manzaraya doymak demek aslında. Gün batımını izlemek için doğru bir nokta bulup orada sadece ana odaklanmalısın. Denizin ufukla birleştiği anlara tanık olmak çok başka bir deneyim!

Yemekten önce sahil boyu yürümeye ne dersin?

Yemekten önce sahil boyu yürümeye ne dersin?

Akşam yemeği öncesi sahil boyu yürümek tam Ege'ye özgü. Denizin sakinleştiği, kalabalıkların azaldığı bu saatlerde sahilin keyfi başka çıkıyor. Yürürken denizin kokusunu doya doya içine çekebilir, etraftaki tekneleri izleyebilirsin. Ege'nin akşama hazırlanışını yürüyüş boyu görebilirsin yani!

Yerel lezzetlerle dolu bir akşam yemeği Ege'nin olmazsa olmazı!

Yerel lezzetlerle dolu bir akşam yemeği Ege'nin olmazsa olmazı!

Ege'de sofraların lezzetini anlatmaya gerek yok. Çeşit çeşit mezelerin, deniz ürünlerinin ve ot yemeklerinin olduğu sofraların tadına doyum olmuyor. Ege'de ideal bir akşamı yerel yiyeceklerle dolu bir sofra olarak tanımlayabiliriz zaten. Zeytinyağlı yemeklerin olduğu sofralarda Ege'nin tadına daha iyi varacaksın.

Ayvalık taş sokakları akşamları çok daha güzel oluyor.

Ayvalık taş sokakları akşamları çok daha güzel oluyor.

Ayvalık her an güzel ama akşamları büyüleyici bir yere dönüşüyor. Tarihi sokaklarda güneş battıktan sonra dolaşmak bir başka keyifli oluyor. Ayvalık sokaklarında kaybolduğunda Ege'yi tam anlamıyla deneyimlemiş olacaksın.

Ege demek yavaşlık demek.

Ege demek yavaşlık demek.

Ege'nin hepimizi cezbeden yanlarından biri de o yavaşlığı. Kimsenin acelesi olmadan hayatını yaşaması Ege'nin karakteristik özelliklerinden. O yüzden Ege'de güzel bir akşam geçirmenin yolu yavaş bir akşam planlamak. Yemeği acele acele yemek yerine oturup uzun sohbetler eşliğinde yiyebilirsin mesela.

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Teknelerle vakit geçirmek Ege'ye özgü deneyimlerden.

Teknelerle vakit geçirmek Ege'ye özgü deneyimlerden.

Ege'de tekneleri bol bol göreceğin kesin. Akşamları daha sakin ve etkileyici olan balıkçı limanı, tam bir Ege akşamı deneyimi. Denizin mis kokusu ve hafif esintiyle bu manzaraya bakmak bile huzur bulmanı sağlayacaktır.

Uzak bir koyda sakin bir akşam geçirmek de Ege tatiline dahil!

Uzak bir koyda sakin bir akşam geçirmek de Ege tatiline dahil!

Ege'de çok fazla koy var. Koylar genelde gündüz yoğun oluyor ama geceleri daha sakin elbette. Denizden gelen esinti ve derin sessizlikle beraber koyların keyfi çok başka çıkıyor. Huzuru bulmak için koyda sevdiklerinle geçireceğin bir akşam yeter de artar!

Ege köylerinde günlük hayatı izlemek de çok keyifli.

Ege köylerinde günlük hayatı izlemek de çok keyifli.

Ege sadece denizden ibaret değil. Ege'nin ruhunu tam hissedebilmek için yerel halkla da iletişime geçebilirsin. Köy kahvelerinde oturup insanlarla konuşabilir ve günlük hayatlarına tanık olabilirsin.

Gün sonunda arkadaşlarla çay keyfi en güzel Ege'de çıkar.

Gün sonunda arkadaşlarla çay keyfi en güzel Ege'de çıkar.

Ege'nin gündüzleri kadar geceleri de güzel. Gün boyu arkadaşlarınla denizde eğlendikten sonra akşamı biraz daha sakin geçirmek Ege tatiline çok yakışır. Ege'de sakin bir akşam geçirmek için arkadaşlarınla sahilde çay keyfi yapabilirsin.

Ege'de sakin bir akşam geçirmek isteyebilirsin.

Ege'de sakin bir akşam geçirmek isteyebilirsin.

Ege'de herkese uygun farklı seçenekler var. Müzikle doyasıya eğlenmek istiyorsan buna uygun yerler var. Ama daha sakin ve doğa sesleriyle bir akşam geçirmeyi de ihmal etme bizce. Bir akşamını canlı müzikle değil de doğanın seslerini dinleyerek geçirmeyi deneyebilirsin mesela.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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