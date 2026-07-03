“Böyle Anlar İçin Yaşıyoruz” Dedirtir: Ege’de Bir Akşam Nasıl Olmalı?
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Ege akşamlarının güzelliği çok başka. Ege'de bir yaz akşamı yaşamadan gerçek bir tatil yapmış olmazsın diyebiliriz hatta. Bu etkileyici akşamları daha güzel hale getirmek mümkün elbette. Ege'de yaz akşamlarında neler yapılabilir?
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Gün batımını izlemeden tam bir Ege deneyimi yaşamış olmazsın.
Yemekten önce sahil boyu yürümeye ne dersin?
Yerel lezzetlerle dolu bir akşam yemeği Ege'nin olmazsa olmazı!
Ayvalık taş sokakları akşamları çok daha güzel oluyor.
Ege demek yavaşlık demek.
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Teknelerle vakit geçirmek Ege'ye özgü deneyimlerden.
Uzak bir koyda sakin bir akşam geçirmek de Ege tatiline dahil!
Ege köylerinde günlük hayatı izlemek de çok keyifli.
Gün sonunda arkadaşlarla çay keyfi en güzel Ege'de çıkar.
Ege'de sakin bir akşam geçirmek isteyebilirsin.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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