Boston Dynamics'in Ünlü İnsansı Robotu HD Atlas, Duygu Dolu Bir Veda Videosu ile Emekli Oldu!
Boston Dynamics'in Ünlü İnsansı Robotu HD Atlas, Duygu Dolu Bir Veda Videosu ile Emekli Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-9EM5...
Boston Dynamics, uzun yıllardır yetenekleri ile herkesi şaşırtan ' HD Atlas' robotunun 11 senenin ardından emekliye ayrılacağını duygu dolu bir video ile duyurdu.👇
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Boston Dynamics, yeteneklerini sergilediği videolarla hepimizin aklına kazınan Atlas isimli insanı robotunun emekliye ayrılacağını duyurdu.
Ünlü şirket, 2013 yılından bu yana etkileyici dans hareketlerinden, kusursuz iş kabiliyetine kadar pek çok yeteneğini sergilediği videolarla herkesi kendine hayran bırakan hidrolik robot için bir veda videosu da yayınlamayı unutmadı.
Firma, tanınmasında büyük rol oynayan insansı robotu için hazırladığı veda videosunda, Atlas'ın yeteneklerine ve bugüne kadar yaşadığı anılara yer verdi.
11 yıllık büyük bir serüvenin ardından aramızdan ayrılan HD Atlas'a işte böyle veda edildi:
Eski insansı robotun bundan böyle gelecek planlarının bir parçası olmadığını aktaran şirket ayrıca, Atlas'ın yeni nesil ve tamamen elektrikli versiyonunu da tanıttı.
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Daha zarif ve insansı bir görünüme sahip yeni elektrikli Atlas'ın, daha yetenekli olduğu ve kafası ile vücudunu 180 derece döndürebildiği belirtiliyor.
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