Çin, Yakında Ülke Genelinde 5.5G Teknolojisine Geçiş Yapacağını Duyurdu
Çin, Yakında Ülke Genelinde 5.5G Teknolojisine Geçiş Yapacağını Duyurdu
Kaynak: https://www.gsmarena.com/the_oppo_fin...
5G teknolojisini hayata geçiren ilk ülkeler arasında yer alan Çin, yakın zamanda ülke genelinde 5.5G bağlantı teknolojisine geçiş yapılacağını açıkladı.👇
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Hayatımıza henüz yeni girmiş 5G hala pek çok ülke tarafından test edilirken, Çin için bu yeni bağlantı teknolojisinin artık eskidiğini söyleyebiliriz.
2 milyondan fazla 5G baz istasyonuyla dünyadaki toplam altyapının yaklaşık yüzde 60'ına ev sahipliği yapan ülke, 5G tekonolojisine veda etmeye hazırlanıyor.
Öyle ki, hükümete bağlı yetkililer kısa bir süre önce ülke genelinde 5.5G teknolojisinin kullanılmaya başlayacağını duyurdu.
Bilmeyenler için, 5G'den daha kaliteli bir bağlantı sunan yeni 5.5 teknolojisinin kullanılabildiği alanlarda 10 Gbps'ye kadar indirme ve 1 Gbps'ye kadar yükleme hızlarına ulaşılabiliyor.
Öte yandan, şu anda 5.5G teknolojisini deneyimlemek isteyen kullanıcıların elinde oldukça az cihaz seçeneğinin bulunduğunu söyleyebiliriz.
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Kaynaklara göre, Oppo'nun yeni amiral gemisi Find X7 Ultra şuanda 5.5G'yi destekleyen nadir telefonlardan. Bununla beraber Qualcomm Snapdragon Gen 3 işlemcisine sahip tüm cihazların, teknik olarak bu teknolojiyi desteklediği belirtiliyor.
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