Apple MacBook Modelleri, Yeni M4 İşlemci Serisi ile Beraber Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşacak!
Apple MacBook Modelleri, Yeni M4 İşlemci Serisi ile Beraber Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşacak!
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
Apple'ın geliştirdiği yeni M4 işlemci serisinden güç alacak yeni nesil MacBook modellerinin üretken yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapacağı iddia ediliyor.👇
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Apple, geçtiğimiz sene M3 işlemci seti ile yenilenen MacBook modellerini satışa sunduktan aylar sonra bir sonraki yeni nesil bilgisayarları için çalışmalara başladı.
Özellikle mobil platformlarda odağını yapay zeka teknolojisine kaydıran dev şirket, yeni M4 işlemcisine sahip MacBook'lar adına da aynı vizyonu benimseyecek gibi görünüyor.
Öyle ki, firmaya yakınlığı ile tanınan ünlü analist Mark Gurman'a göre, Apple üretiminde sona yaklaştığı M4 çipleri ile birlikte pek çok üretken yapay özelliğini hayata geçirecek.
Özellikle yapay zeka alanında Microsoft ve Google gibi rakiplerinden geri kalan teknoloji devinin, yeni M4 serisine ev sahipliği yapacak tüm Mac ürünlerine yeni yapay zeka yetenekleri ekleyeceği söyleniyor.
Apple'ın, yeni işlemci setinden güç alacak Mac modellerini, ilk olarak haziran ayında düzenlenecek geliştirici konferansında duyurması ve 2025 yılının başlarında ise resmen piyasaya sürmesi bekleniyor.
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