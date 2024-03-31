Koç Holding Çalışanların İşini Kolaylaştıracak Yapay Zeka Aracı KoçGPT'yi Geliştirdiğini Duyurdu!
Koç Holding Çalışanların İşini Kolaylaştıracak Yapay Zeka Aracı KoçGPT'yi Geliştirdiğini Duyurdu!
Koç Holding, çalışanlara pek çok noktada yardımcı olmayı amaçlayan üretken yapay zeka aracı KoçGPT'yi geliştirdiğini açıkladı. Detaylar içerikte. 👇
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Koç Holding, yapay zeka teknolojilerini entegre ederek çalışanların verimliliğini artırmak ve geleceğe yönelik yetkinlikler kazandırmak amacıyla "KoçGPT" isminde yapay zeka aracını geliştirdiğini duyurdu.
ChatGPT'nin özel bir versiyonu olarak tasarlanan KoçGPT çalışanların e-posta ile toplantı yönetimi, metin düzenleme ve çeviri gibi işlevleri kolaylıkla yerine getirmelerine olanak sağlıyor.
KoçGPT özellikle güvenlik, hız, kapasite ve veri analizi gibi kritik alanlarda üstün performans göstermek üzere geliştirildi.
Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok bu girişimin çalışma arkadaşlarının iş süreçlerini dijital teknolojiler aracılığıyla kolaylaştırmak ve onların daha katma değerli faaliyetlere yönelmelerini sağlamak amacı taşıdığını belirtti.
Kimyonok projenin hem iş süreçlerinde verimliliği artıracağına hem de çalışan deneyimini iyileştireceğine olan inancını dile getirdi.
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