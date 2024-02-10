Boşandıklarında Fark Ettikleri Durumları Paylaşarak Hepimizi Düşüncelere Daldıran 19 Kişi
Boşandıklarında Fark Ettikleri Durumları Paylaşarak Hepimizi Düşüncelere Daldıran 19 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanlar ilişki içindeyken bazı durumların farkına varamayabiliyor. Ayrıldıktan sonra biraz yalnız kalıp, gerçeklerle yüzleşiyorlar. Boşanan kişilerin paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Bazı yönlerimi ve hayatımı değiştirmem gerektiğini gördüm ancak evliliğimizdeki tek sorun ben değildim."
2. "Evlendiğiniz kişi boşandığınız kişiye aynı değil."
3. "Kalbimin kırılmasını bekliyordum ama rahatlamış hissettim."
4. "Avukat ücretleri çok fazlaymış..."
5. "Evliyken daha yalnız hissediyordum."
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6. "Boşanmamdan aldığım en şaşırtıcı derslerden biri, kişisel gelişimin önemini anlamamdı. Zorlukların insanı geliştirdiğini öğrendim."
7. "Kendi başıma ne kadar mutlu olabileceğimi fark ettim. Yalnız yaşadığınız için hiçbir zaman ödün vermek zorunda kalmıyorsunuz."
8. "Evlenmek bana çok kolay ve ucuz gemişti. Nikah ve sonrasında küçük bir yemek vermiştik. Boşanmak ise uzun sürdü ve çok para harcadım."
9. "Üzüntü ve hayal kırıklığından neredeyse ölebilirsiniz."
10. "Mali açıdan çok hızlı bir şekilde toparlandım."
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11. "Boşanana kadar ve hayatımın aşkıyla tanışana kadar ne kadar kötü durumda olduğumu bilmiyordum."
12. "Arkadaşlarım ve ailem tarafından ne kadar sevildiğimi ve bana değer verildiğini anladım."
13. "Eşimin mutsuz olmasının nedeni ben değildim. Biz boşandıktan çok sonra da mutsuzdu."
14. "Ne kadar güçlü olduğumu fark ettim."
15. "Aslında sorunun ben olmadığımı, enerjimin onun tarafından çalındığını anladım."
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16. "Affetmenin büyük bir güç olduğunu öğrendim."
17. "Hayat devam ediyordu ve yine mutlu olabilirdim."
18. "Eşiniz sizi ne kadar sevdiğini söylese de, her şeyin bittiğini anladığı an size kötü davranabilir."
19. "Çocuklarım boşandığımız için rahatladılar. Artık herkes çok daha mutlu."
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