Boş Bir Kağıt Bulduğunda İstemsiz Karaladığın Şeyi Seç, Bilinçaltının Melodisini Ortaya Çıkartalım!

Telefonla konuşurken, derste ya da toplantıda istemsizce boş bir kağıdı karaladığını hiç fark ettin mi? Bunu neden yaptığımızı bilmesek de bilinçaltımız hakkında o kadar çok şey söylüyor ki.

Şimdi, boş bir kağıt bulduğunda istemsizce karaladığın şeyi seç, bilinçaltının melodisini ortaya çıkartalım👇🏻