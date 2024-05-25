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Boş Bir Kağıt Bulduğunda İstemsiz Karaladığın Şeyi Seç, Bilinçaltının Melodisini Ortaya Çıkartalım!

etiket Boş Bir Kağıt Bulduğunda İstemsiz Karaladığın Şeyi Seç, Bilinçaltının Melodisini Ortaya Çıkartalım!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:31

Telefonla konuşurken, derste ya da toplantıda istemsizce boş bir kağıdı karaladığını hiç fark ettin mi? Bunu neden yaptığımızı bilmesek de bilinçaltımız hakkında o kadar çok şey söylüyor ki. 

Şimdi, boş bir kağıt bulduğunda istemsizce karaladığın şeyi seç, bilinçaltının melodisini ortaya çıkartalım👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seç bakalım!

Lana Del Rey - Say Yes To Heaven (Official Audio)

Valeria Stoica - Get Back (Official Video)

Taylor Swift – exile (feat. Bon Iver) (Official Lyric Video)

Agnes Obel - Riverside (Official Video)

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