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Borussia Dortmund Taraftarı Silah Üreticisi Sponsoru Protesto Edecek

Borussia Dortmund Taraftarı Silah Üreticisi Sponsoru Protesto Edecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 16:36

Almanya'da endüstriyel futbolla her zaman derdi olan taraftarlardan olan Dortmund taraftarı yine benzer bir durumla gündeme geldi.

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund silah üreticisi Rheinmetall ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund silah üreticisi Rheinmetall ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Bu karar Dortmund taraftarını kızdırmış görünüyor. Südtribüne taraftarlar birliğinin yayımladığı ve birçok taraftar grubunun imzaladığı açıklamada, kulübün Rheinmetall ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına karşı duyulan tepki ifade edildi.

Bu karar Dortmund taraftarını kızdırmış görünüyor. Südtribüne taraftarlar birliğinin yayımladığı ve birçok taraftar grubunun imzaladığı açıklamada, kulübün Rheinmetall ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına karşı duyulan tepki ifade edildi.

Bu hafta oynanacak E. Frankfurt maçında protestoya hazırlanan grup, kulübe hitaben yaptığı açıklamada kulübün sorumlularının ve tüm kurulların Borussia Dortmund'un "etki gücünü" bir silah şirketinin kamuoyundaki imajını iyileştirmek amacıyla kullanmalarını ve bu süreçte kendi değerlerinden ödün vermelerini kabul etmelerinin reddedildiği vurgulandı.

Bu hafta oynanacak E. Frankfurt maçında protestoya hazırlanan grup, kulübe hitaben yaptığı açıklamada kulübün sorumlularının ve tüm kurulların Borussia Dortmund'un "etki gücünü" bir silah şirketinin kamuoyundaki imajını iyileştirmek amacıyla kullanmalarını ve bu süreçte kendi değerlerinden ödün vermelerini kabul etmelerinin reddedildiği vurgulandı.

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