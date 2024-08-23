Borussia Dortmund Taraftarı Silah Üreticisi Sponsoru Protesto Edecek
Borussia Dortmund Taraftarı Silah Üreticisi Sponsoru Protesto Edecek
Almanya'da endüstriyel futbolla her zaman derdi olan taraftarlardan olan Dortmund taraftarı yine benzer bir durumla gündeme geldi.
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund silah üreticisi Rheinmetall ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.
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Bu karar Dortmund taraftarını kızdırmış görünüyor. Südtribüne taraftarlar birliğinin yayımladığı ve birçok taraftar grubunun imzaladığı açıklamada, kulübün Rheinmetall ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına karşı duyulan tepki ifade edildi.
Bu hafta oynanacak E. Frankfurt maçında protestoya hazırlanan grup, kulübe hitaben yaptığı açıklamada kulübün sorumlularının ve tüm kurulların Borussia Dortmund'un "etki gücünü" bir silah şirketinin kamuoyundaki imajını iyileştirmek amacıyla kullanmalarını ve bu süreçte kendi değerlerinden ödün vermelerini kabul etmelerinin reddedildiği vurgulandı.
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