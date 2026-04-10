Boran Kuzum’un Hollywood Rüzgarı: Big Mistakes Dizisindeki Sahnesi Sosyal Medyayı Salladı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.04.2026 - 09:51

Boran Kuzum'un Amerikan yapımı Big Mistakes dizisindeki performansı sosyal medyada büyük ses getirdi. Yusuf karakteriyle devleşen oyuncu alkış topladı. Başarılı oyuncu Boran Kuzum, uluslararası arenadaki yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Amerika yapımı suç ve komedi türündeki 'Big Mistakes' dizisinde rol alan oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türk izleyicisinin gururla takip ettiği bu proje, Kuzum'un global kariyerinde attığı sağlam adımlardan biri.

Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun doğal oyunculuğuna ve sahnedeki enerjisine övgü dolu yorumlar yaptı. Yusuf karakteriyle karşımıza çıkan Kuzum, dünya çapındaki yapımda özgüvenli duruşuyla beğeni topladı. Hayranları, oyuncunun sahnelerdeki başarısını ve projeye uyumunu sosyal medya mecralarında coşkuyla paylaştı.

Dan Levy imzası taşıyan ve Netflix'te yayınlanan 'Big Mistakes', Boran Kuzum’un oyunculuk başarısıyla Türkiye'de adından sıkça söz ettiriyor. Dizide 'Yusuf' karakterine hayat veren Kuzum'un bir sahnesi, izleyiciler tarafından yoğun etkileşim alarak gündem oldu. Projenin orijinalinde Rus olarak tasarlanan karakterin, oyuncunun başarılı seçmeleriyle Türk'e dönüştürülmesi projenin en dikkat çekici detayları arasında yer alıyor. Kuzum'un kendi önerisiyle şekillenen Yusuf karakteri, hikayedeki stratejik konumuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
