Boran Kuzum’un Hollywood Rüzgarı: Big Mistakes Dizisindeki Sahnesi Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun doğal oyunculuğuna ve sahnedeki enerjisine övgü dolu yorumlar yaptı. Yusuf karakteriyle karşımıza çıkan Kuzum, dünya çapındaki yapımda özgüvenli duruşuyla beğeni topladı. Hayranları, oyuncunun sahnelerdeki başarısını ve projeye uyumunu sosyal medya mecralarında coşkuyla paylaştı.

Dan Levy imzası taşıyan ve Netflix'te yayınlanan 'Big Mistakes', Boran Kuzum’un oyunculuk başarısıyla Türkiye'de adından sıkça söz ettiriyor. Dizide 'Yusuf' karakterine hayat veren Kuzum'un bir sahnesi, izleyiciler tarafından yoğun etkileşim alarak gündem oldu. Projenin orijinalinde Rus olarak tasarlanan karakterin, oyuncunun başarılı seçmeleriyle Türk'e dönüştürülmesi projenin en dikkat çekici detayları arasında yer alıyor. Kuzum'un kendi önerisiyle şekillenen Yusuf karakteri, hikayedeki stratejik konumuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor.