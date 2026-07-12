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Bodrum Tatilini Alışılmışın Dışına Taşıyıp Gerçekten Keyif Almanı Sağlayacak 10 Öneri

etiket Bodrum Tatilini Alışılmışın Dışına Taşıyıp Gerçekten Keyif Almanı Sağlayacak 10 Öneri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
12.07.2026 - 13:01
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Bodrum'a tatile gidenler genelde hep aynı plajlara gidiyor. Yani herkesin Bodrum tatili birbirine benziyor. Ama bu önerilerimizle senin Bodrum tatilin diğerlerine hiç benzemeyecek! Neler bu öneriler bakalım mı?

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1. Gün doğumunu izlemeden tatilden dönmemelisin.

1. Gün doğumunu izlemeden tatilden dönmemelisin.

Tatilde genelde uyumayı tercih ediyoruz. Erken kalkmaya pek yanaşmıyoruz. Ama bir kere de olsa gün doğumunu izlemek için tatilde erken uyanmalısın. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahile gitmek ve günün en sakin anına şahit olmak tatilini başka bir seviyeye taşıyacak.

2. Sana özel bir yerde kalmak çok güzel olmaz mı?

2. Sana özel bir yerde kalmak çok güzel olmaz mı?

Bodrum'a gidenlerin tercihi genelde oteller oluyor. Ama sana özel bir villada eşsiz bir tatil deneyimi yaşamak çok iyi olmaz mı? Seni özel hissettirecek ilgi ve konforla tatilin hiç önceki tatillere benzemeyecek. Gözlerden uzak bir tatil yapmak için Panjur Bodrum Luxury seni bekliyor. Doğal atmosferin modern mimariyle buluştuğu Panjur Bodrum Luxury, tatilde kendini evinde gibi hissetmeni sağlıyor.

3. Bir akşam yemeğini esnaf lokantasında yiyebilirsin.

3. Bir akşam yemeğini esnaf lokantasında yiyebilirsin.

Bodrum'da popüler birçok mekan var. Bunlarda yemek yiyebilirsin ama mutlaka bir kere de Bodrum'da esnaf lokantasını denemelisin. Burada sadece yemek yemiş olmayacaksın, aynı zamanda bölgedeki insanlarla muhabbet etme şansı da yakalayacaksın.

4. Bodrum'u araba olmadan gezmek gerek.

4. Bodrum'u araba olmadan gezmek gerek.

Tatilde arabayla gezmek rahat ama yürüyerek gezmenin keyfi de bir başka. Tam bir Bodrum deneyimi yaşamak istiyorsan bir gününü arabasız geçirmen gerekiyor. Arabasız şekilde Bodrum sokaklarında gezip Bodrum'u gerçekten yaşayabilirsin.

5. Tekne turuna çıkmadan olmaz elbette!

Bodrum'un tekne turları meşhur. Genelde sabah tekne turları tercih ediliyor. Ama akşam olan turlar aslında çok daha güzel oluyor. Güneşin etkisinin azaldığı ve gökyüzünün farklı renklere büründüğü saatlerde yapılan turlar çok keyifli oluyor.

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6. Bodrum'un denizi kadar yemekleri de çok güzel.

6. Bodrum'un denizi kadar yemekleri de çok güzel.

Bodrum'a gidenler hep koyları araştırıyor. Ama aslında bunun yanında yemek mekanlarını da araştırmak gerek. Yemek mekanlarından kendine bir yemek rotası oluşturabilirsin. Bu sayede Bodrum'da en iyi mekanlarda, lezzetli yemekler yiyebilirsin.

7. Telefondan uzak bir akşam geçirmeyi dene.

7. Telefondan uzak bir akşam geçirmeyi dene.

Tatilde telefonsuz kalmak sana çok zor geliyor olabilir. Ama bir akşamlık da olsa telefonu bırakırsan birçok kaçırdığın anı farkedeceksin. Bir akşam boyunca ekran yerine çevreye odaklanabilirsin. Telefon olmayınca manzaranın tadı çok başka olacak!

8. Tatilde pazar mı gezilir diye düşünme!

'Tatildeyim, pazara mı gideceğim' diye düşünme. Farklı bir Bodrum tatili yaşamak istiyorsan Bodrum'a özgü pazarları gezmelisin. Alışveriş yapmak için olmasa da ortamı deneyimlemek ve farklı sebze-meyveleri görmek için pazara gitmek çok iyi bir fikir yani.

9. Koylarda sadece denize girilmiyor.

9. Koylarda sadece denize girilmiyor.

Koylar sadece denize girmek için değil aslında, oturup vakit geçirmek için de ideal yerler. Kitabını alıp vakit geçirebileceğin koylar bulabilirsin. Biraz yüzüp biraz kendine vakit ayırabileceğin bu zamanlar tatilinin en güzel anlarından olacak.

10. Tatilde yürünmez diye bir şey yok.

10. Tatilde yürünmez diye bir şey yok.

Sahil boyunca yürümek insana kendini çok iyi hissettiriyor. Özellikle yazın akşam vakitlerinde güneş batarken sahilin keyfi çok başka çıkıyor. Sen de tatildesin diye sürekli yatmak zorunda değilsin. Akşam sahilde yürümeyi tatil rutinin haline getirebilirsin yani.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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