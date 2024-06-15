BLUE ile Sosyal Medyayı Ele Geçirdi: Billie Eilish'in Yeni Albümündeki 10 Şarkı
BLUE ile Sosyal Medyayı Ele Geçirdi: Billie Eilish'in Yeni Albümündeki 10 Şarkı
Eğer sosyal medyada azcık bile vakit geçiriyorsanız Billie Eilish'in yeni çıkardığı BLUE şarkısıyla yapılan akımı görmüşsünüzdür.
Yeni albüm gerçekten büyük yankı uyandırdı. Bu içerik de bu albüme özel!
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1. Billie Eilish - SKINNY (BILLIE BY FINNEAS)
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2. Billie Eilish - LUNCH (BILLIE BY FINNEAS)
3. Billie Eilish - CHIHIRO (BILLIE BY FINNEAS)
4. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER (BILLIE BY FINNEAS)
5. Billie Eilish - WILDFLOWER (BILLIE BY FINNEAS)
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