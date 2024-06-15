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BLUE ile Sosyal Medyayı Ele Geçirdi: Billie Eilish'in Yeni Albümündeki 10 Şarkı

etiket BLUE ile Sosyal Medyayı Ele Geçirdi: Billie Eilish'in Yeni Albümündeki 10 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:46

Eğer sosyal medyada azcık bile vakit geçiriyorsanız Billie Eilish'in yeni çıkardığı BLUE şarkısıyla yapılan akımı görmüşsünüzdür. 

Yeni albüm gerçekten büyük yankı uyandırdı. Bu içerik de bu albüme özel!

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1. Billie Eilish - SKINNY (BILLIE BY FINNEAS)

2. Billie Eilish - LUNCH (BILLIE BY FINNEAS)

3. Billie Eilish - CHIHIRO (BILLIE BY FINNEAS)

4. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER (BILLIE BY FINNEAS)

5. Billie Eilish - WILDFLOWER (BILLIE BY FINNEAS)

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6. Billie Eilish - THE GREATEST (BILLIE BY FINNEAS)

7. Billie Eilish - L’AMOUR DE MA VIE (BILLIE BY FINNEAS)

8. Billie Eilish - THE DINER (BILLIE BY FINNEAS)

9. Billie Eilish - BITTERSUITE (BILLIE BY FINNEAS)

10. Billie Eilish - BLUE (BILLIE BY FINNEAS)

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