Black Metal’in En Tartışmalı Gruplarından Biri! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Watain

Birçok black metal grubu karanlık temaları daha çok görsel estetik ya da sahne şovu olarak kullanır. Watain ise bu noktada işi oldukça ciddiye alan bir tarafta duruyor. Grup üyeleri için bu karanlık dünya sadece müzikle sınırlı değil; hayat görüşlerinin de merkezinde yer alıyor. Bu yüzden yazdıkları sözler, sahnedeki tavırları ve verdikleri mesajlar rol hissi vermiyor. Zaten röportajlarında da bu duruşlarının bilinçli ve gerçek bir tercih olduğunu açıkça dile getiriyorlar. Bu da onları sadece müzik yapan bir grup olmaktan çıkarıp, daha ideolojik ve rahatsız edici bir noktaya taşıyor.