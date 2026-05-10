Haberler
Genel Kültür
Müzik
Black Metal’in En Tartışmalı Gruplarından Biri! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Watain

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
10.05.2026 - 18:01

Black metal zaten başlı başına herkesin kaldırabileceği bir tür değil. Ama Watain gibi gruplar bu türün tüm sınırlarını zorluyor! İsveç çıkışlı bu grup, sadece müzikleriyle değil; sahne şovları, ideolojileri ve bitmeyen tartışmalarıyla da sürekli konuşuluyor. Kimi için gerçek black metal ruhu, kimi içinse fazla rahatsız edici!

Gelin bu gruba biraz daha yakından bakalım. 👇

Onlar, sıradan olmayı en başından reddeden bir grup!

Watain 1998’de kuruldu ama klasik bir “Gençler toplanıp müzik yapıyor” hikayesi değil bu! Grup, kendini bir tür ideolojik oluşum gibi konumlandırıyor. Yani mesele sadece gitar riff’i yazmak değil, bir dünya görüşünü yaymak! Bu da doğal olarak onları daha ilk günden diğer black metal gruplarından ayırıyor. Zaten black metal sahnesinde bile “Bunlar biraz fazla ciddi!” diye bakılan bir noktadalar. Eğlence sıfır, romantizm sıfır, tamamen karanlık ve sert bir duruş var!

İmaj değil, inanç temelli bir yaklaşımları var!

Birçok black metal grubu karanlık temaları daha çok görsel estetik ya da sahne şovu olarak kullanır. Watain ise bu noktada işi oldukça ciddiye alan bir tarafta duruyor. Grup üyeleri için bu karanlık dünya sadece müzikle sınırlı değil; hayat görüşlerinin de merkezinde yer alıyor. Bu yüzden yazdıkları sözler, sahnedeki tavırları ve verdikleri mesajlar rol hissi vermiyor. Zaten röportajlarında da bu duruşlarının bilinçli ve gerçek bir tercih olduğunu açıkça dile getiriyorlar. Bu da onları sadece müzik yapan bir grup olmaktan çıkarıp, daha ideolojik ve rahatsız edici bir noktaya taşıyor.

Konser mi izliyorsun yoksa bir ritüelin ortasında mısın, belli değil!

Watain’in sahne performansları tam anlamıyla bambaşka bir atmosfer sunuyor! Kendini resmen bir korku filmi sahnesinde gibi hissediyorsun. Sahneye hayvan kanı, kemikler ve çeşitli objelerle çıkmaları artık grubun imzası gibi bir şey. Hatta bazı konserlerde ortamın kokusundan bile şikayet eden insanlar olmuş. 😯 Düşünün yani, olay sadece müzik olmaktan öteye geçiyor. Bu ekstrem yaklaşım onları daha da merak uyandıran bir grup hale getiriyor.

Tartışmalarla büyüyen bir şöhret!

Watain’in adı yıllardır skandallarla yan yana anılıyor. Özellikle bazı konserlerdeki hareketleri ve geçmişteki açıklamaları yüzünden ciddi tepki çektiler. Bazı kesimler onları aşırı sağ ideolojilere yakın olmakla suçladı, bazıları ise tamamen provoke etmeye çalıştıklarını söyledi. Şimdi burada ince bir çizgi var, black metal zaten sınırları zorlayan bir tür. Ama Watain o sınırı daha da ittiriyor. Ve açık konuşalım, bu durum onların işine de geliyor. Çünkü ne kadar tartışma, o kadar görünürlük!

Yasaklanan konserler!

Watain’in bazı ülkelerde sahne alması yasak! Özellikle daha muhafazakar ya da katı kurallara sahip ülkelerde grup riskli bulunuyor. Sebep de çok net; dini içerikler, şiddet temaları ve sahne performanslarının aşırılığı... Bir grubun konserinin devlet tarafından iptal edilmesi, olayın boyutunu anlamak için yeterli aslında. Yani Watain sadece müzik yapmıyor, resmen sistemle de sürtüşüyor!

Watain'in dikkat çeken parçaları!

Grup sadece yarattığı tartışmalarla değil, çıkardığı albümlerle de çok konuşuldu. Özellikle “Sworn to the Dark” ve “Lawless Darkness” gibi işler, black metal dünyasında güçlü bir yere sahip. Grup, klasik black metal atmosferini korurken prodüksiyon anlamında daha temiz bir yapı tercih ediyor. Bu da müziklerini hem sert hem de daha epik bir noktaya taşıyor.

Tarzları saf değil, karışık!

Watain’in müziği tamamen raw black metal değil. İçinde thrash etkileri var, yer yer heavy metal melodileri de duyuyorsun. Bu durum bazı elit dinleyicileri rahatsız ediyor çünkü black metalde saflık önemli bir mesele. Ama öte yandan bu çeşitlilik, grubu daha dinlenebilir hale getiriyor. Yani kapıyı biraz aralayıp daha geniş bir kitleye de hitap edebiliyorlar.

Neden hala bu kadar konuşuluyorlar?

Çünkü sıradan değiller. Sebep bu kadar basit. Müzikleri iyi, imajları farklı, sahneleri olaylı ve sürekli bir şeylerle gündeme geliyorlar. Black metal gibi niş bir türde bile bu kadar görünür kalabilmek ciddi başarı. Watain, sadece bir grup değil, başlı başına bir olay. Ve insanlar o olayları izlemeyi seviyor!

İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
