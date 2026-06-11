Black Metal’den Folk’a: İskandinav Mitolojisini Müziğine Taşıyan Gruplar
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Metal dünyasında bazı gruplar yalnızca müzik yapmakla kalmayıp bambaşka bir evren de yaratıyor. Özellikle İskandinav mitolojisi metal müziğin en sevdiği ilham kaynaklarından biri. Eğer sen de playlist'inde destansı parçalara yer vermek istiyorsan bu listedeki gruplara bir göz at! 👇
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1. Viking temalı metal denince akla ilk gelen isimlerden biri Amon Amarth!
2. Black metale mitolojik derinlik katan grup, Enslaved!
3. Türün kurucu babalarından Bathory!
4. İnsanda savaş alanında koşuyormuş hissi uyandıran grup, Ensiferum!
5. Adını bile İskandinav savaş tanrısından alan grup, Týr!
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6. Pagan black metalin en karanlık temsilcilerinden, Moonsorrow!
7. Folk metalin en eğlenceli temsilcilerinden, Korpiklaani!
8. Kuzeyin soğuğunu hissettiren grup, Borknagar!
9. Mitolojiyi power metalle işleyen grup, Brothers of Metal!
10. Sanki bir ritüelde gibi hissettiren grup, Wardruna!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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