Black Metal’den Folk’a: İskandinav Mitolojisini Müziğine Taşıyan Gruplar

Adını bile direkt mitolojiden alan bir grup için fazla söze gerek var mı bilmiyoruz! 🤔 Týr, kuzey kültürünü ve mitolojik hikayeleri daha melodik, daha teatral bir yapıyla sunuyor. Onları dinlerken bazen albüm değil destan dinliyormuşsun gibi geliyor, kendini sanki bir hikayenin içinde gibi hissediyorsun. Özellikle epik temaları sevenler için doğru adres!