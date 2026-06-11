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Black Metal’den Folk’a: İskandinav Mitolojisini Müziğine Taşıyan Gruplar

etiket Black Metal’den Folk’a: İskandinav Mitolojisini Müziğine Taşıyan Gruplar

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 17:01
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Metal dünyasında bazı gruplar yalnızca müzik yapmakla kalmayıp bambaşka bir evren de yaratıyor. Özellikle İskandinav mitolojisi metal müziğin en sevdiği ilham kaynaklarından biri. Eğer sen de playlist'inde destansı parçalara yer vermek istiyorsan bu listedeki gruplara bir göz at! 👇

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1. Viking temalı metal denince akla ilk gelen isimlerden biri Amon Amarth!

Bu listeyi Amon Amarth olmadan yapmak mümkün olmazdı. Grup her ne kadar teknik olarak melodic death metal tarafında dursa da Viking anlatılarıyla daha çok özdeşleşmiş durumda. Şarkılarında savaş, onur, ölüm, tanrılar ve Valhalla gibi kuzey mitolojisinin olmazsa olmaz temalarına sık sık yer veriyorlar. Özellikle bazı parçaları dinlerken insan kendini savaşta gibi hissediyor. Adamlar gerçekten bu işin üstadı!

2. Black metale mitolojik derinlik katan grup, Enslaved!

Enslaved’in olayı biraz daha farklı çünkü bu grubun parçalarında sadece Viking savaşçı teması yok, işin içine mitolojik hikayeler de giriyor. Şarkılarında kuzey tanrılarını, pagan inanç sistemini ve kadim anlatıları işliyorlar. Yani bu grubu dinleyince kuzey tanrıları gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Şarkıların atmosferi de bu yüzden daha ağır ve dinleyince insanı içine çekiyor.

3. Türün kurucu babalarından Bathory!

Bugün Viking temalı metal bu kadar büyük bir tür olduysa Bathory’nin bunda ciddi payı var. İlk dönemlerinde black metal yaparak şarkılarında karanlık temaları işleyen grup, sonrasında yönünü kuzey destanlarına çevirerek bambaşka bir kapı açtı. Bugün birçok grubun kullandığı o epik Viking atmosferinin mimarı oldular. Hammerheart ve Blood Fire Death gibi albümler bugün hala bu türün kutsal işleri olarak görülüyor. Bugün Viking konseptiyle müzik yapan birçok grubun yolunu dolaylı olarak Bathory açtı diyebiliriz. Kısacası onları bu listenin emektarı, yaşlı kurdu...

4. İnsanda savaş alanında koşuyormuş hissi uyandıran grup, Ensiferum!

Ensiferum dinleyip sakin kalabilen insan sayısı gerçekten az olabilir. Çünkü adamların müziğinde inanılmaz bir enerji var. Folk metal ile melodic death metal karışımının üzerine Viking teması da ekleyince ortaya marş gibi bir şey çıkıyor! Dinlerken sanki birazdan büyük bir savaş başlayacakmış gibi hissediyorsun!

5. Adını bile İskandinav savaş tanrısından alan grup, Týr!

Adını bile direkt mitolojiden alan bir grup için fazla söze gerek var mı bilmiyoruz! 🤔 Týr, kuzey kültürünü ve mitolojik hikayeleri daha melodik, daha teatral bir yapıyla sunuyor. Onları dinlerken bazen albüm değil destan dinliyormuşsun gibi geliyor, kendini sanki bir hikayenin içinde gibi hissediyorsun. Özellikle epik temaları sevenler için doğru adres!

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6. Pagan black metalin en karanlık temsilcilerinden, Moonsorrow!

Eğer “İskandinav mitolojisi biraz daha karanlık işlensin.” diyorsan Moonsorrow tam sana göre. Finlandiyalı bu grup, pagan black metal ile folk metali harmanlarken müziğinde kuzey mitolojisi ve eski pagan anlatılarına da yer veriyor. Şarkıları bayağı destan gibi akıyor. Bir parçayı açıyorsun, olay örgüsü kafanda canlanıyor resmen! Dinlerken insanın gözünün önüne sisli ormanlar, terk edilmiş savaş alanları ve kıyamet sahneleri geliyor. Atmosfer yaratma konusunda gerçekten çok başarılılar.

7. Folk metalin en eğlenceli temsilcilerinden, Korpiklaani!

Her mitolojik grup illa 'Haydi savaşa gidelim!' demek zorunda değil, biraz da işin eğlencesine bakmak lazım! İşte Korpiklaani bu işin daha eğlenceli tarafını temsil ediyor. Kuzey folkloru, pagan kültürü ve geleneksel folk etkilerini öyle enerjik kullanıyorlar ki dinlerken kendini Viking düğününe düşmüş gibi hissedebilirsin. 🙄 Adamların şarkıları resmen şenlik havasında! Karanlık temalardan uzaklaşmak istediğin an doğru adresi biliyorsun!

8. Kuzeyin soğuğunu hissettiren grup, Borknagar!

Borknagar doğrudan savaş naraları atan bir grup değil, daha çok kuzeyin ruhunu taşıyan ekiplerden biri. Müziklerinde; soğuk atmosferler, doğa, yalnızlık ve mistik temalara yer veriyorlar. Mitolojik hikayeleri de sembolik bir şekilde işliyorlar. Özellikle black metal ile progressive detayları karıştırma biçimleri çok başarılı. Bu grup biraz daha şiirsel bir ifade şekli kullanıyor diyebiliriz.

9. Mitolojiyi power metalle işleyen grup, Brothers of Metal!

Biraz daha gösterişli ve sinematik bir şey arıyorsan Brothers of Metal dinlemeye başla! Odin’den Loki’ye kadar kuzey mitolojisinin ağır topları burada tam kadro mevcut! Ama bunu karanlık black metal estetiğiyle değil, daha coşkulu ve gösterişli bir power metal diliyle yapıyorlar. Tıpkı müzikal gibi! Dinlerken sanki fantastik savaş filmindeymişsin gibi hissettiriyorlar. Abartıyı seviyorsan çok keyifli bir grup!

10. Sanki bir ritüelde gibi hissettiren grup, Wardruna!

Wardruna klasik metal kalıplarına çok oturmasa da bu listenin ruhuna cuk diye oturuyor. Çünkü adamlar kuzey mitolojisini tema olarak kullanmaktan çok gerçekten yaşatıyor gibi. Geleneksel enstrümanlar ve sembollerle neredeyse törensel bir atmosfer yaratıyorlar. Bu müzikte kafa sallamaktan ziyade bir ritüelde gibi transa girme ihtimalin çok daha yüksek!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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