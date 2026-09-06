Bize Rutinini Anlat, Mavinin Hangi Tonusun Söyleyelim!

Mavi tek bir renk değil; sakinliği de var, derinliği de, özgürlüğü de, gizemi de... Kimimizin enerjisi gökyüzü mavisi kadar ferah, kimimizin ruhu gece mavisi kadar derin, kimimizin karakteri turkuaz kadar hareketli, kimimizin dünyası ise lacivert kadar güçlü ve ağırbaşlı. Peki senin günlük hayatın hangi mavi tonunu taşıyor?