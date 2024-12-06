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Bize Neden Bittiğinizi Anlat, Yarım Kalan Aşkınızın Bir Şarkıyla Sesi Olalım!

etiket Bize Neden Bittiğinizi Anlat, Yarım Kalan Aşkınızın Bir Şarkıyla Sesi Olalım!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 17:01

Bazen yarım kalan bir aşk, içimizde derin izler bırakır. Kelimeler yetmediğinde, bir şarkı duygularımızı en iyi şekilde anlatabilir. Peki, senin yarım kalan aşkının sesi hangi şarkı olurdu? Gel, birlikte o şarkıyı bulalım ve bu hikayeyi müzikle tamamlayalım!

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1. Hızlı bir girişle başlayalım. İlişkinizdeki aşka inanmayı neden kestin?

2. Şu an hayatında biri var mı?

3. Geriye dönüp baktığında hangi anıları daha net hatırlıyorsun?

4. Tam şu an mesaj atsa samimi cevap verir misin?

5. Bu ilişkiden çıkardığın dersi seç!

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6. İlişkinizde ne eksikti?

7. Son olarak, bu görsel sana “ aşk var” dedirtmiyor mu?

7. Son olarak, bu görsel sana “ aşk var” dedirtmiyor mu?

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miray soysal
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